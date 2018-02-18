Стрелков: цель проекта "Русская классика" - создание школьных театров в Абхазии

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Цель проекта "Русская классика" – создание почвы для образования школьных театров в Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik российский театральный режиссер Гарольд Стрелков.
"В прошлый раз, когда я со своими коллегами работал по городам в поиске театральных коллективов, мы поняли, что их не так много. Действующих театральных коллективов мало, поэтому есть такая цель – спровоцировать театральное движение в Абхазии. Когда был предложен проект "Русская классика", то отсутствие кадров было большим, профессиональных педагогов нет, людей с театральным образованием мало, следовательно нет достаточной почвы и театральной среды. Поэтому есть некоторая опасность, что, когда мы возьмем Достоевского, Толстого, Гоголя, отсутствие опыта может не дать возможности освоить материал", — подчеркнул Стрелков.
Поэтому в рамках проекта была предложена основа русской классики – русские народные сказки.
Для организации школьных театров необходимы педагоги, подчеркнул Стрелков.
"Это те люди, которые пойдут на длинную дистанцию, которые быстро соберут коллектив для того, чтобы выступить на финальном мероприятии фестиваля, который будет в конце апреля", — подчеркнул он.
По его словам, необходимо спровоцировать истинный интерес, чтобы педагоги стали продвигать идею школьных театров и дальше, заключил Стрелков.
Координатор проекта Алла Мокрицкая отметила, что проект "Русская классика" стартовал 27 декабря 2017 года.
"Русская классика это настолько широкое понятие, что в рамках какого-то проекта можно только немножечко прикоснуться. Поэтому мы взяли такое узкое направление, это школьные театры, это постановка произведений русской классики и, я бы сказала, мы больше касаемся русской сказки", — добавила она.
В Абхазии проект "Русская классика" нашел живой отклик и интерес, заметила Алла Мокрицкая.
"Был интерес и Министерства образования и науки и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Этот проект вызывает интерес. Проект уже начат, у нас уже проходили встречи с руководителями творческих коллективов в январе", — сказала Мокрицкая.
По ее словам в рамках проекта "Русская классика" идет работа с уже действующими театрами в Гагре, Сухуме и в селе Адзюбжа. Мокрицкая заметила, что остается небольшой толчок для организации новых коллективов в Очамчре, Гале, Гулрыпше и Гудауте.