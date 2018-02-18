Стрелков: цель проекта "Русская классика" - создание школьных театров в Абхазии

Координатор проекта "Русская классика" в Абхазии Алла Мокрицкая и российский театральный режиссер Гарольд Стрелков рассказали в интервью радио Sputnik о целях и задачах проекта "Русская классика".

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Цель проекта "Русская классика" – создание почвы для образования школьных театров в Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik российский театральный режиссер Гарольд Стрелков.

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"В прошлый раз, когда я со своими коллегами работал по городам в поиске театральных коллективов, мы поняли, что их не так много. Действующих театральных коллективов мало, поэтому есть такая цель – спровоцировать театральное движение в Абхазии. Когда был предложен проект "Русская классика", то отсутствие кадров было большим, профессиональных педагогов нет, людей с театральным образованием мало, следовательно нет достаточной почвы и театральной среды. Поэтому есть некоторая опасность, что, когда мы возьмем Достоевского, Толстого, Гоголя, отсутствие опыта может не дать возможности освоить материал", — подчеркнул Стрелков.

Поэтому в рамках проекта была предложена основа русской классики – русские народные сказки.

Для организации школьных театров необходимы педагоги, подчеркнул Стрелков.

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"Это те люди, которые пойдут на длинную дистанцию, которые быстро соберут коллектив для того, чтобы выступить на финальном мероприятии фестиваля, который будет в конце апреля", — подчеркнул он.

По его словам, необходимо спровоцировать истинный интерес, чтобы педагоги стали продвигать идею школьных театров и дальше, заключил Стрелков.

Координатор проекта Алла Мокрицкая отметила, что проект "Русская классика" стартовал 27 декабря 2017 года.

"Русская классика это настолько широкое понятие, что в рамках какого-то проекта можно только немножечко прикоснуться. Поэтому мы взяли такое узкое направление, это школьные театры, это постановка произведений русской классики и, я бы сказала, мы больше касаемся русской сказки", — добавила она.

В Абхазии проект "Русская классика" нашел живой отклик и интерес, заметила Алла Мокрицкая.

"Был интерес и Министерства образования и науки и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Этот проект вызывает интерес. Проект уже начат, у нас уже проходили встречи с руководителями творческих коллективов в январе", — сказала Мокрицкая.

По ее словам в рамках проекта "Русская классика" идет работа с уже действующими театрами в Гагре, Сухуме и в селе Адзюбжа. Мокрицкая заметила, что остается небольшой толчок для организации новых коллективов в Очамчре, Гале, Гулрыпше и Гудауте.