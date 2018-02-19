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Дмитрий Сериков

Президент освободил Серикова от должности вице-премьера, министра финансов

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Дмитрий Сериков был назначен вице-премьером в апреле 2015 года, а затем Указом президента Рауля Хаджимба 12 августа 2016 года и министром финансов Абхазии.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил Дмитрия Серикова от должности вице-премьера, министра финансов Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Освободить с 19 февраля 2018 года Серикова Дмитрия Николаевича от должности вице-премьера, министра финансов Республики Абхазия согласно поданному заявлению", — говорится в Указе президента.

С 19 февраля 2018 года исполнение обязанностей министра финансов Республики Абхазия возложено на Ирму Амичба, заместителя министра финансов Республики Абхазия.

Дмитрий Николаевич Сериков родился 29 ноября 1976 года в городе Москва.

В 2000 году окончил Московский инженерно-физический институт.

В 2002 году окончил Государственную финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

В 2000-2002 годы работал во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики.

В 2002-2004 годы – бухгалтер-экономист в ЗАО "Соник Дуо", оператор сотовой связи Мегафон-Москва.

В 2004-2011 годы – финансовый директор в ЗАО "АКВАФОН-GSM", оператор сотовой связи Республики Абхазия.

В 2011-2015 годы – заместитель генерального директора по операционной деятельности в ЗАО "АКВАФОН-GSM", оператор сотовой связи Республики Абхазия.

В апреле 2015 года назначен вице-премьером Республики Абхазия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба Указом от 12 августа 2016 года назначил вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Дмитрия Серикова.




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