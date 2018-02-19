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ТПП Абхазии приняла участие в медународной выставке в Праге

Абхазия участвовала в международной туристической выставке в Праге

© Фото: Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
В Абхазии
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Выставка "Holliday World Top Gastro & Hotel" проходила с 15 по 18 февраля в столице Чехии – Праге.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с ее президентом Геннадием Гагулия приняла участие в международной туристической выставке "Holliday World Top Gastro & Hotel" в Праге. Об этом сообщает ТПП Абхазии.

"Вся выставка была поделена на три зоны. В первой зоне был представлен информационный материал о туристическом потенциале стран и перспективах его развития. Вторая зона была представлена более 200 чешскими компаниями, представляющими туристический и гостиничный бизнес. Третья зона была представлена современным кухонным и гостиничным оборудованием, предметами интерьера ведущих производителей разных стран", — говорится в сообщении.

Как отмечает ТПП, первый день открытия выставки запомнился абхазской делегации давлением посольства Грузии в Чехии на министерство регионального развития Чехии с требованиями к администрации выставки закрыть абхазский павильон. Эта попытка грузинской стороны оказалась провальной.

"Во избежание различных провокаций, о которых заявляли представители грузинской диаспоры, проживающей в Праге, руководство выставки предоставило абхазской делегации официальную охрану на полный рабочий день открытия выставки", — замечает ТПП.

Красочный абхазский павильон вызвал огромный интерес как у участников, так и посетителей выставки.

"Гости павильона с удовольствием дегустировали знаменитые абхазские вина, чачу, коньяк, чай, мед, аджинджух, разные джемы и варенья. Особым спросом пользовалась абхазская аджика, и все хотели ее приобрести. Более того, посетители сожалели об отсутствии поставок абхазской продукции в Праге, которая так им понравилась", — говорится в сообщении ТПП.

ТПП Абхазии приняла участие в международной выставке в Праге
© Фото: Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
ТПП Абхазии приняла участие в международной выставке в Праге

ТПП отмечает, что большой интерес вызвала и представленная печатная продукция на чешском языке, информирующая о туристическом, сельскохозяйственном и инвестиционном потенциале Республики Абхазия.

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"Ее для выставки подготовили в ТПП специально. Также специально была разработана и памятка "Как попасть в Абхазию", которая пользовалась огромным спросом. Отдельно стоит отметить, что ТПП готовилась к выставке в течение года. Представители многих туристических фирм вели разговор о готовности сотрудничать с абхазскими туристическими фирмами с целью развития иностранного туризма. Они сетовали на отсутствие рекламы на информационных телевизионных порталах и на дезинформацию, распространяемую грузинскими посольствами и представителями грузинских диаспор в зарубежных странах", — подчеркивает Торгово-промышленная палата Абхазии.

16 февраля абхазский павильон на официальном уровне посетил торговый представитель РФ в Чешской Республике Сергей Ступарь. А на следующий день, 17 февраля, от имени посольства РФ в Чешской Республике гостем павильона стал первый секретарь посольства Александр Мовчан.

Делегация ТПП отмечает, что такого рода мероприятия способствует повышению имиджа и популяризации Республики Абхазия на международном уровне.

В выставке приняли участие представители туристических фирм Польши, Тайланда, Судана, Словении, Черногории, Словакии, Мальты, США, Австралии, Китая, Индонезии, Палестины, Мексики, Турции, Египта, Шри-Ланки, Перу, Болгарии и другие. Абхазский павильон соседствовал с павильонами таких стран, как Италия, Тунис, Греция, Хорватия, Турция и других.




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