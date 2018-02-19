19 февраля 1993 года: в Сухуме опять нет электричества

Из дневника Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме во время Отечественной войны народа Абхазии:

"В морском порту, в "Черноморце" дают гуманитарную помощь. Вот выстояли старушки всю ночь, а получили по горсти сахара и риса! Вот и вся гуманитарная помощь! Зато эта "гуманитарная помощь" свободно курсирует на рынке у спекулянтов: сахара полно – 1 килограмм 500 рублей, рис продают пачками. Откуда у них все это? Ведь завоза больше нет никакого. Один ответ: гуманитарная наша помощь.

Сегодня с рассветом вышла к "Колосу" за тестом. Не давали. Это потому, что вышла я – вчера тесто было, а я не пошла. Люди простояли впустую. Нет света, один движок не справляется с замесом теста, и воды, наверное, нет. Сказали: не ждите, парни на передовой сидят голодные. Уже военным у завода не дают хлеба, им везут прямо на передовую в фургонах хлебных. Очевидно, они уже от передовой и не отлучаются, боясь нападения на город абхазских частей. Вот так-то! Сидят там и ночуют в своих танках, голодные, без хлеба. И зачем они сюда вообще приехали из своей благословенной Грузии, сидели бы у себя дома. Задурили им головы и заставили. Политики! "Демократы!"

В очереди за тестом я выразила сожаление стоящей рядом русской женщине, что стоим мы вот бесполезно, так и не зная, будут ли давать тесто или нет, мерзнем, что в России русские так бы покорно не стояли, а потребовали бы ответа, стуча в дверь или вызывая заведующего, на что та мне ответила: "Да, вот прожили мы здесь почти 50 лет, а теперь…". Вот и понимай что "теперь!". А они, то есть грузины, твердят по телевидению и в прессе, что русских никто не обижает и не ущемляет. Да их вот так постоянно унижают в этих очередях за хлебом, в которых грузин-мегрелов почти нет, а стоит одно почти русскоязычное население. У другой стороны есть и мука, и прочее.

Когда я иду на рынок через вокзал и вижу в основном эти их разноликие лица – везде они – тихой сапой в течение 40 лет оккупировавшие без оружия Абхазию, в особенности наш Сухум, то меня очень раздражает это. А теперь взяли Сухум военной силой, вытеснив отсюда навсегда аборигенов Абхазии – самих абхазов. И когда по телевидению они все время повторяют "апхазети", "апхазети", думаю: "Почему "апхазети"? Назовите "Чубурхинджи" или еще как-то по-своему. Если уж абхазов прогнали вовсе. Идешь, и будто не по Сухуму идешь, а где-то в бывшем Миха Цхакая или Зугдиди, или еще где в коренной Грузии. Давно Сухум неабхазский город.

Сегодня морозно было утром, но солнечно. Может, скоро кончится проклятая зима? А света все нет опять. По дороге домой набрала полную сумку веток платана приготовить себе еду. Опять сажа, копоть, паутина, зола, цыпки на руках и порезы".

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