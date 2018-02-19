21:59 19 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Погода

Погода на неделю в Абхазии: облачность, слабый дождь и туман

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (604)
123 0 0

В течение недели погода на территории Абхазии, относительно устойчива из-за влияния области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В течение недели ожидается переменная облачность, однако в результате незначительного перепада температуры воздуха, в отдельные дни возможен слабый дождь и туман, прогнозируют синоптики республики на пятницу 16 февраля.

Температура воздуха ночью с +6 ˚С до +11 ˚С, днем с +12 ˚С до +17˚С.

Атмосферное давление высокое ниже нормы.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное — 2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (604)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мигранты. Архивное фото
    Эпидемический порог

    В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?

  • Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова
    Охота на оборотня

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел искоренить коррупцию и избавиться от оборотней в погонах.

  • Урожай картофеля, архивное фото
    Накормим всех!

    Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и инфраструктурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

  • Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга
    Телефонный террорист

    Гражданин Молдовы угрожал взорвать магазин в Санкт-Петербурге – чем не угодила "телефонному террористу" популярная торговая сеть?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Летающие и подводные: самые уникальные мосты мира
Самые уникальные мосты мира
Урок выживания: автоэкскурсия по опасным перекресткам Сухума
Урок выживания: "автоэкскурсия" по опасным перекресткам Сухума
Долгожители Абхазии
Кому за сто: старейшины Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia