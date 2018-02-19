Погода на неделю в Абхазии: облачность, слабый дождь и туман

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В течение недели ожидается переменная облачность, однако в результате незначительного перепада температуры воздуха, в отдельные дни возможен слабый дождь и туман, прогнозируют синоптики республики на пятницу 16 февраля.
Температура воздуха ночью с +6 ˚С до +11 ˚С, днем с +12 ˚С до +17˚С.
Атмосферное давление высокое ниже нормы.
Температура морской воды +10˚С.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное — 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.