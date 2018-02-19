Погода на неделю в Абхазии: облачность, слабый дождь и туман

В течение недели погода на территории Абхазии, относительно устойчива из-за влияния области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. В течение недели ожидается переменная облачность, однако в результате незначительного перепада температуры воздуха, в отдельные дни возможен слабый дождь и туман, прогнозируют синоптики республики на пятницу 16 февраля.

Температура воздуха ночью с +6 ˚С до +11 ˚С, днем с +12 ˚С до +17˚С.

Атмосферное давление высокое ниже нормы.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный 3-8 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное — 2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.