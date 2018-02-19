Четыре человека погибли в ДТП в поселке Бзыбь

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Бзыбь 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"В 23.30 на автодороге Псоу-Ингур в поселке Бзыбь Гагрского района Пукаа Алхас Илханович 1985 года рождения – житель поселка Бзыбь, управляя автомобилем ВАЗ-21074, в пути следования со стороны города Гудаута по направлению к городу Гагра не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дерево", — отмечает МВД.

В результате ДТП водитель был доставлен в районную больницу, где от полученных телесных повреждений скончался, а его пассажиры — Шакая Кристина Владимировна, Хишба Мадина Борисовна и Пукаа Мрамза Илхановна — от полученных травм скончались на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка.