Российские военные медики "спасают жизни" в горах Абхазии

В учениях участвуют более 100 военнослужащих базы, задействовано до 20 единиц специальной техники, в том числе машины скорой помощи и комплекс мобильного госпиталя.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Российские военные медики Южного военного округа проводят неотложные операции в полевых условиях на учениях в горах Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Личный состав медицинских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии, в рамках трехдневного тактико-специального учения, отрабатывает задачи проведения неотложных операций в условиях горно-лесистой местности", – передает пресс-служба.

В учениях медиков принимают участие мотострелковые подразделения. Как говорится в сообщении пресс-службы ЮВО, это делается для того, чтобы создать экстремальную атмосферу.

Во время учений на полигоне Цабал военные медики также совершенствуют навыки по розыску и эвакуации раненных с поля боя, противодействию эпидемий и минимизации потерь.

"Обучение медперсонала проводится с развертыванием передвижного полевого госпиталя и применением военнослужащими различных современных средств медицинской помощи и реанимации, таких как дефибриллятор и прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР "Тритон". Ежедневно отрабатываются свыше 10 типов нормативов по оказанию доврачебной помощи", – передает пресс-служба ЮВО.

В учениях участвуют более 100 военнослужащих базы, задействовано до 20 единиц специальной техники, в том числе машины скорой помощи и комплекс мобильного госпиталя.