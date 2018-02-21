Благотворительная серия: фонд "Абхазия" помогает школам и больницам

Благотворительная акция фонда "Абхазия" по оснащению компьютерной техникой абхазские образовательные школы была запущена в декабре 2017 года и уже охватила более 10 школ и Республиканскую больницу.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительный фонд "Абхазия" передал Республиканской больнице Абхазии компьютерную технику.

"Акция, которую сейчас проводит наш фонд, охватывает только образовательные школы, но для Республиканской больницы мы сделали такое исключение, потому что недавно мы узнали, что в больнице нет возможности проводить с зарубежными коллегами телемосты, которые позволяют обмениваться опытом. Об этой острой проблеме нам рассказал начальник ГАИ. И вот, сегодня мы передали больнице профессиональный проектор, полотно, три компьютера, ноутбук и два принтера. Надеемся, что техника поможет врачам в их работе", – сказал учредитель фонда "Абхазия" Лаша Сакания.

Заместитель главврача ЦРБ по лечебной части Георгий Воуба отметил, что техника больнице была необходима.

© Sputnik Сария Кварацхелия Передача компьютерной техники республиканской больнице

"Хочется поблагодарить благотворительный фонд "Абхазия" и руководство Госавтоинспекции за эти подарки, которые так необходимы в работе. И они будут использоваться для улучшения качества предоставления помощи нашим пациентам. Хочется фонду пожелать успехов", – прокомментировал он.

Акция благотворительного фонда "Абхазия" действует уже с декабря 2017 года.

"В конце прошлого года наш фонд при поддержке Кабинета Министров Абхазии, депутатов Народного Собрания, Министерства внутренних дел и Управления ГАИ Абхазии запустил эту акцию. При ходатайстве депутатов Парламента и Кабинета Министров Абхазии мы обратились в Министерство внутренних дел с просьбой выделить нам государственные номерные знаки серии СОО и серии ООС. После определенных переговоров — одобрили. Пока дали одну серию", – пояснил Лаша Сакания.

Порядка 60 государственных номерных знаков фонд реализовал через аукцион.

"Через аукцион мы продали три категории номеров это от 001 до 009, от 100 до 900, и от 111 до 999. Стартовую цену мы установили 70 тысяч рублей, – констатировал учредитель фонда "Абхазия". – Определенное количество номеров ушло по нормальной ценовой категории. Потом, к сожалению, не все так хорошо пошло. Нам пришлось сделать большие скидки и в части аукциона и в части продажи обычных номеров, которые имели фиксированную стоимость".

Несмотря на небольшие трудности в реализации, проект фонда "Абхазия" удался.

"Я смело могу заявить, что нам удалось осуществить наш проект. За номерные знаки мы выручил один миллион 680 тысяч рублей, однако масштаб акции настолько большой, что фонд уже затратил на приобретение техники два миллиона 50 тысяч рублей. На эту сумму мы уже оснастили техникой для создания компьютерных классов и мини-кинозалов десятки абхазских школ, среди которых Ткуарчалская школа, школы Очамчырского, Гудаутского и Сухумского районов", – сказал Сакания.

Как призналась Рита Бения, директор Сухумской школы № 14, которой фонд "Абхазия" предоставил три ноутбука и проектор, учебному заведению был необходим компьютерный зал.

© Sputnik Сария Кварацхелия Передача компьютерной техники школе в селе Аацы

"В нашей школе мы делаем акцент на современные методы образования, для которых просто необходим компьютерный класс. Начальные классы в нашей школе не имели раньше возможности заниматься в компьютерном классе. Но благодаря фонду "Абхазия", который нам помогает не в первый раз, у наших деток такая возможность появилась. Теперь учителя и русского языка, и абхазского языка, и математики, и истории могут внедрять современные методы обучения детей. Это очень полезное дело, потому что ориентировано на развитие ребенка", – отметила директор школы № 14.

Акция фонда на этом не завершается.

"Сегодня, кроме Республиканской больницы, мы передаем технику еще школе села Аацы. Мы также надеемся, что вскоре нам передадут вторую серию тоже. И в общей сложности благотворительный фонд "Абхазия" планирует охватить порядка 25 школ", – добавил Лаша Сакания.

Подобные благотворительные акции фонд "Абхазия" проводит с 2015года.