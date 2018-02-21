Полная готовность: как пройдут выборы президента России в Абхазии

Для голосования в выборах президента России в Абхазии будет открыто 20 избирательных участков. Об организации выборов президента России на территории республики, о расположении избирательных участков на радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Для голосования на выборах президента России в Абхазии сегодня образовано 20 избирательных участков, сказал на радио Sputnik Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.

"Формирование избирательных участков продолжалось до 15 февраля. Исходя из опыта избирательных кампаний 2011 и 2012 года и последних думских выборов 2016 года, мы вместе с коллегами из Центральной избирательной комиссии РФ сделали вывод о недостаточности 9 участков в Абхазии. Количество участков увеличено для того, чтобы максимально предоставить возможность как можно большему количеству граждан России, проживающих в Абхазии, принять участие в выборах", – сказал он.

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Схему расположения избирательных участков в Абхазии Российское консульство составляло совместно с руководством республики и ЦИК Абхазии.

"Мы составили схему расположения участков в Абхазии не только в районных центрах и крупных городах, но и в крупных селах, и местах довольно плотного проживания граждан Российской Федерации. Вместе с обещанными республикой усилиями по созданию соответствующей логистики, то есть транспортной схемы подвоза избирателей из удаленных сел к пунктам голосования, будет обеспечен оптимальный вариант для привлечения голосующих на участки. Я думаю, что это уже окончательная схема. Если что-то будет новое, то естественно мы проинформируем и вас, и слушателей, и всех избирателей ", – добавил посол России в Абхазии.

Участки будут работать в воскресенье 18 марта с восьми утра до восьми вечера.

"Приглашаются все граждане Российской Федерации, которые проживают или будут временно находиться на территории Абхазии. При себе необходимо иметь действительный российский паспорт. В связи с многочисленными вопросами, которые уже поступают, можно обращаться в контактный центр как Посольства РФ в Абхазии, так и в ЦИК. В настоящее время по нему можно получить информацию с 9:00 до 18:00 ежедневно. С 9 марта эта служба будет работать круглосуточно. Операторов на этой службе работает 200 человек, поэтому соединение будет довольно быстрое и информация довольно полная", – отметил Семен Григорьев.

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Избиратели, которые лишены возможности передвигаться в связи с болезнью, инвалидностью или другими причинами, могут подать заявку на выездное голосование.

"Они могут сделать это заранее, за неделю до выборов и вплоть до дня выборов, до 14:00 18 марта. Надо учесть то, что на выездное голосование, с отдельной мобильной урной должно выезжать два члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Поэтому, конечно, мы бы просили избирателей не злоупотреблять этим правом. Обращаться в случае острой необходимости, когда ни местная власть, ни родственники не могут помочь с выездом на избирательные пункты", – пояснил Григорьев.

На сегодняшний день по подсчетам посольства, в Абхазии проживает около 130-135 тысяч граждан России, из которых активным избирательным правом обладают 89-90 тысяч человек.

"Точной цифры количества граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии, не существует. По нашим подсчетам, это около 130-135 тысяч граждан России, из которых активным избирательным правом обладают 89-90 тысяч человек", – резюмировал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии.

Круглосуточный телефон Посольства, по которому можно получить справку: +78402260491. Эл.почта: russembsukhum@mail.ru. Информацию по всем интересующим избирателей вопросам можно получить на сайте ЦИК, а также по контактному телефону, на который можно звонить из-за рубежа: +74957272018.