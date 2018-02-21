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Возложение цветов к памятнику Дмитрия Гулия

Память Дмитрия Гулиа почтили в Сухуме

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Народный поэт Абхазии, основоположник абхазской письменности Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года в селе Уарча Гулрыпшского района.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В день рождения Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа руководство Абхазии, педагоги и ученики сухумских школ возложили цветы к памятнику в его честь в центре Сухума в среду 21 февраля.

Дом, в котором жила семья Гулиа с 1913 года
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дому-музею Дмитрия Гулиа исполнилось 43 года

"В этот день не только дети должны приходить почтить светлую память нашего писателя, но и весь народ Абхазии. Каждый год мы, педагоги и ученики средней школы №4, которая гордо носит имя Дмитрий Гулиа, приходим сюда и возлагаем цветы. Помимо этого, у нас есть традиция посещать музей его имени, так как дети должны слышать, видеть и знать заслуги этого абхазского писателя", — сказала директор сухумской школы №4 Нонна Ломия.

После возложения ученики сухумских школ прочли несколько произведений Дмитрия Гулиа. Среди них была Линда Авидзба, которая призналась, что ее самый любимый рассказ этого абхазского писателя "Под чужим небом". 

"Этот рассказ мне нравится тем, как автор сумел передать все переживания главного героя, который скучал по своей родине и умер вдали от нее. Также мне очень нравится необычный сюжет романа "Камачыч", где простой абхазской девушке пришлось взвалить на себя тяжелую ношу и принимать сложные решения", — сказала ученица средней школы №4 Лиана Авидзба.

ул. Дмитрия Гулия
© Фото: Денис Григорюк
Именем поэта. Улица Дмитрия Гулиа в Донецке

Дмитрий Иосифович Гулиа родился в 1874 году в бедной крестьянской семье. Как и большинство гумских абхазов, во время махаджирства в 1877-1878 годах вместе с семьей был выселен в Турцию, однако его отцу удалось вернуть семью на родину. Гулиа долгие годы работал учителем. В 1892 году вместе с К. Д. Мачавариани составил абхазскую азбуку. В 1921 году организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Был редактором первой абхазской газеты "Апсны" ("Абхазия" – ред.).

Гулиа – автор первой абхазской новеллы "Под чужим небом" (1919 год), романа "Камачич" (1940 год), драмы "Призраки" (1946 год) и других произведений.

Роль Гулиа в развитии абхазской культуры очень велика. Ему принадлежат труды по языку, истории, этнографии абхазов, хрестоматии и учебники. Умер Дмитрий Гулиа 7 апреля 1960 года, похоронен в городском парке в Сухуме, где ему установлен памятник.




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