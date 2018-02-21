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Ираклий Тужба

Тужба о заявлении МИД Грузии: надеемся, что за словами последуют реальные шаги

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил о стремлении официальных властей Грузии вести более активную политику примирения с Абхазией и Южной Осетией.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Желание политического руководства Грузии дружить с Абхазией и Южной Осетией – очередное громкое заявление, прокомментировал помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

МИД РФ
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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"Это уже не первая попытка представителей политического руководства Грузии выступить с громкими заявлениями относительно желания реализовать мирные инициативы, направленные на укрепление мер доверия между сторонами конфликта. К сожалению, на практике мы сталкиваемся c ситуацией, когда по итогам подобных заявлений не происходит реального изменения политики Грузии по отношению к нашим гражданам, что существенно затрудняет процесс урегулирования конфликта в целом. Более того, Грузия не прекращает попытки международной изоляции нашей республики в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах", – сказал он.

Как отметил Ираклий Тужба, МИД Абхазии будет внимательно наблюдать за дальнейшими инициативами грузинских властей в этом направлении.

"Если действующие власти Грузии сумеют продемонстрировать политическую волю для начала полноценного диалога с Абхазией, то это будет серьезным сдвигом в процессе урегулирования нашего конфликта.  Хотелось бы верить, что на этот раз за громкими словами грузинских политиков последуют реальные шаги по налаживанию мирного диалога между нашими странами", – добавил помощник министра иностранных дел Абхазии.

Ранее министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил о стремлении официальных властей Грузии вести более активную политику примирения с Абхазией и Южной Осетией.




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