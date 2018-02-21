Открыт сбор средств на строительство часовни в Гудауте

Пресс-конференция инициативной группы по сбору средств на строительство часовни в Гудаутском парке в память о жертвах Латской трагедии прошла 21 февраля.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Инициативная группа по сбору средств на строительство часовни развернула свою деятельность, об этом на встрече с журналистами рассказала автор проекта Циала Чичба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Между небом и землей: история храма в Псху

"Идея построить часовню в Гудаутском парке возникла давно. Прежде чем начать реализацию идеи, я объездила родственников жертв Латской трагедии, специально попросила, чтобы они подписались, что они не против часовни. Они вообще были удивлены, что я такой вопрос поставила. Все как один согласились. Даже обрадовались, что о них вспомнили", – сказала она.

Проект будущей часовни инициативная группа уже подготовила.

"Сейчас у нас есть предварительная смета, которую нам бесплатно подготовила архитектор Саида Лакрба. Она работала несколько месяцев и сделала нам макет. Мы сохраним византийский стиль, который ближе к нашей абхазской природе. Возможно, будут потом какие-то доработки, но на сегодня у нас хотя бы есть представление о том, что мы делаем. Также мы хотим поставить колокол и пол сделать из гранита", – поделилась планом будущей часовни Циала Чичба.

На сегодняшний день также открыт расчетный счет для сбора денежных средств.

"Расчетный счет в банке уже есть. Мы попросили благотворительное общество "Фонд Симона Кананита и Андрея Первозванного", который специально открыл отдельный счет для сбора средств. В самом фонде также мы поставили ящик, где каждый желающий может оставить деньги".

Сметную стоимость инициативная группа пока еще не определила.

"Но предварительно, будет небольшая сумма. Больше всего денег уйдет, наверное, на колокол", – предположила автор проекта.

Инициативная группа уже сняла социальную рекламу, в которой рассказывает о своем проекте.

"Мы уже сделали небольшой клип. Нам в этом помог Зафас Гамгия. В клипе есть информация с номером счета для Абхазии и для России. По дополнительной информации можно обращаться в "Фонд Симона Кананита и Андрея Первозванного", который находится на улице Сахарова", – добавила Циала Чичба.

Проект по сбору средств на строительство часовни в Гудауте получил уже широкое распространение.

"Когда я рассказала о своей идее друзьям и знакомым, все меня поддержали, – констатировала Чичба. – Жертвы Латской трагедии заслуживают эту часовню. В Костроме ранее мы заказали специально икону для часовни. Эта икона уже давно стоит у нас в Сухумском храме".

Директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба – один из тех, кто поддержал инициативу Циалы Чичба.

"Я позже подключился к этому проекту. То, что инициатива идет не сверху, а от народа, мне очень нравится. Мне очень импонирует, что среди народа живет память о том, что произошло. Такие акты объединяют людей. Здесь важно участие каждого человека. Кто-то может мысленно помочь, а кто-то деньгами", – отметил он.