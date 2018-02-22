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Восстановление домов пострадавших в результате взрыва в августе 2017 года в селе Приморское

Довести до крыши: в Приморском продолжается строительство домов

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (8)
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О том, как в селе Приморское идет строительство новых домов, вместо разрушенных взрывом на складе боеприпасов в августе 2017 года, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В результате взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское трое погибли, было множество раненых. Взрыв также разрушил 12 домов, на месте которых начали воздвигать новые спустя несколько недель.

Ситуация в селе Приморское после взрыва
© Sputnik Бадрак Авидзба
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На разных стадиях

Строительство домов в селе Приморское продолжается уже пять месяцев, за это время вместо разрушенных взрывной волной строений появились новые. В некоторых из них работы идут по внутренней отделке, в других строители готовятся накрыть их крышей.

У жителя Приморского Бориса Гриценко взрывом разрушило дом 1938 года постройки. Сейчас рабочие уже штукатурят внутри комнат. По оптимистичным прогнозам хозяина, уже к апрелю-маю все работы будут завершены.

"Государство начало мне строить одноэтажный дом в соответствии с тем, что был разрушен взрывом. Но я решил уже за свои средства надстроить еще один этаж, где будут спальные комнаты", — подчеркнул он.

Восстановление домов пострадавших в результате взрыва в августе 2017 года в селе Приморское
© Sputnik Бадрак Авидзба
Восстановление домов пострадавших в результате взрыва в августе 2017 года в селе Приморское

По его словам, на данном этапе необходимо сделать электропроводку. Недалеко от строящегося дома Бориса Гриценко возводится еще один, но он еще не накрыт крышей.

"На данный момент идут отделочные работы во многих домах, в некоторых из них работы будут скоро завершены", — сказал глава администрации села Приморское Анзор Сакания.

Он добавил, что дома в Приморском строят Гудаутская городская строительная организация и подрядная организация из Сухума.

Помимо домов, которые возводятся заново, есть пострадавшие от взрывной волны, хозяева 24 домов в скором времени получат помощь, заметил Сакания.

"Установлена смета для этих домов, и сейчас решается вопрос, как будут производиться эти работы — или будут рассчитываться деньгами с хозяевами, или же будет оказана помощь в восстановлении домов рабочей силой", — сказал он.

Какие трудности?

Директор сухумской подрядной организации "Стройдом" Гурам Квициния рассказал о ходе строительных работ и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

"Мы строим пять домов, в трех из них крыша накрыта и идут внутренние работы. В строительстве одного дома была объективная задержка, геологоразведка установила оползневой участок. Почти на полтора месяца была задержка. Второй дом Асиды Авидзба, в котором также есть небольшая задержка, но каркас под крышу уже собран, если погодные условия будут, то в течение десяти дней в этих двух домах будет крыша", — подчеркнул Квициния.

Восстановление домов пострадавших в результате взрыва в августе 2017 года в селе Приморское
© Sputnik Бадрак Авидзба
Восстановление домов пострадавших в результате взрыва в августе 2017 года в селе Приморское

В трех домах ведутся внутренние работы и в скором времени они будут завершены, сказал Гурам Квициния.

Восстановление домов пострадавших в результате взрыва в августе 2017 года в селе Приморское
© Sputnik Бадрак Авидзба
Восстановление домов пострадавших в результате взрыва в августе 2017 года в селе Приморское

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа. В результате происшествия три человека погибли и более 60 человек пострадали. 12 разрушенных домов были признаны неподлежащими реконструкции.

Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (8)



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