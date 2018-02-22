22 февраля 1993 года: акция милосердия в Ткуарчале

Собкор газеты "Республики Абхазия" Леонид Черкезия в феврале 1993 года писал из блокадного города Ткуарчал:

Помоги!.. Поддержи!.. Поделись!… Два дня она приходила на мельницу и просила у каждого моловшего кукурузу хоть горсть муки. Люди выслушивали ее и каждый давал понемногу. Так она собрала два мешка муки. Затем два дня простояла у здания городской администрации в надежде, что ей дадут какой-нибудь транспорт, чтобы добраться в поселок Акармара и лично раздать муку тем, кто, будучи немощным, уже не может выйти из своей квартиры в поисках пропитания. Здесь, у входа, я и встретил ее – озябшую, расстроенную. Разговорились.

Я узнал, что Лариса Федоровна Опанасенко – так зовут эту беспокойную, милосердную женщину – так и не дождавшись транспорта, передала собранную муку – более 100 килограммов – в фонд помощи голодающим с непременным условием, что ее отвезут в Акармару. Людей, готовых прийти на помощь страждущему в блокадном Ткуарчале немало. Большинство его населения живет сегодня за счет гуманитарной помощи.

В этой связи по инициативе президиума городского отделения Народного форума "Аидгылара" ("Еди- нение") был создан фонд помощи голодающим, среди местного населения и в ближайших селах распространили листовку с обращением: "Помоги!.. Поддержи!.. Поделись!..".

Дают все, что могут. Смотрю список. Первым записан заместитель председателя фонда Ингиштер Джинджолия. Сдал 10 кг кукурузы. Хороший пример подал. И далее следуют Миша Шакая, Алеша Шергелия, Тупа Шинкуба, Валико Тарба, Раули Кулава, Коля Квачахия и многие другие.

Акция милосердия продолжается. Она сплачивает людей, помогает им преодолевать тяготы навязанной народу войны.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.