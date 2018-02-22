Непокоренный: документальные фильмы о защитниках Кавказа показали в Сухуме

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Амра Амичба. Документальные фильмы о попытках фашистов захватить Кавказ во время Великой Отечественной войны, о военных егерях вермахта и о защитниках Санчарского перевала показали сухумским школьникам, историкам в четверг 22 февраля.

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Руководитель научно-культурного центра, вдова Юрия Воронова Светлана Хочолава отметила, что в преддверии 23 февраля, следует вспоминать о героических поступках защитников родины, которые на деле и ценой своей жизни доказали свое беззаветное служение отчизне.

"Фильм "Операция "Эдельвейс" снят в России, а документальный фильм "Санчара. Post mortem" снят в Абхазии после историко-поисковой экспедиции на Санчарский перевал, где до сих пор остаются не погребенными останки советских бойцов", — сказала она.

Перед началом показал фильма ученицы сухумской третьей школы имени Юрия Воронова Моника Булискерия и Имигуль Узунбекир прочли стихи советского писателя Константина Симонова.

Авторы фильма "Операция "Эдельвейс" попытались раскрыть тайны вечных льдов Эльбруса: как попали туда немцы, кто им дал отпор, шли ли бои за освобождение вершины и чьи винтовки обнажают растаявшие ледники – выводы исследователей основываются на исторических документах, при этом они отмечают, что многие сведения все еще находятся под грифом "совершенно секретно".

Историк Валико Пачулия сравнил свои исследовательские данные с фактами приведенными в документальными фильмами.

"Правдивость исследования важна всегда. В фильме приводятся новые данные немецкой стороны о том, что немцы подошли к Сухуму на расстоянии 14 километров. Я занимался исследованием и установил, что немцы подошли к Черному морю на расстоянии 25 километров, — заметил Пачулия. – В отличие от других бывших советских республик, Абхазия достойно чтит память советских воинов и в полной мере осознает их вклад в победу над фашизмом".

Автор идеи документального фильма "Санчара. Post mortem" замдиректор музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский – один из руководиелей историко-поисковой экспедиции на Санчарский перевал. По результатам работы историко-поисковая экспедиция осуществила 2 августа 2017 года в селе Псху захоронение останков 33 солдат и офицеров 66-го и 307-го стрелковых полков 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта, погибших на Санчарском перевале 15 октября 1942 года.

От имени 33-летнего минометчика из Саратова Александра Ионова, опознанного по медальону, ведется рассказ о событиях 1942 года на перевале. Зрители слушают повествование о том, как шла битва за Кавказ, что чувствуют души тех, кто остался не захороненным на горных склонах Санчары, как обрели покой на братской могиле на территории мемориального комплекса защитникам Кавказа в селе Псху и о необходимости продолжить поисковые экспедиции, чтобы с почестями предать земле всех бойцов советской армии.

© Sputnik Амра Амичба Захоронены останки солдат Великой Отечественной войны в Псху

Фильм завершается песней "Санчара" в исполнении Маны, слова которой написала участница поисковой экспедиции Герой Абхазии Майя Бейя.

Историк Сурам Сакания отметил, что сакраментальные слова и мысли, озвученные в фильме, берут за душу.

"Надо сделать так, чтобы фильм увидели как можно больше людей. А если его отправить на фестивали за пределы Абхазии, уверен, займет призовые места. Спасибо автору текста Николаю Медвенскому за емкую информацию", — сказал Сакания.

Накануне Дня защитника Отечества в научно-культурном центре имени Юрия Воронова состоялся просмотр и обсуждение документальных фильмов "Операция "Эдельвейс" и "Санчара. Post mortem".