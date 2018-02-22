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Экскурсия в бак лаборатории

Юные "санитары": сухумские школьники побывали в лаборатории СЭС

© Sputnik.
В Абхазии
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Ознакомительную экскурсию по лаборатории Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия провели для учащихся сухумских школ №3 и №14.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ознакомительная экскурсия для сухумских школьников прошла в лаборатории Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия в четверг 22 февраля.

"Наша коллега Элла Харчилава работает в школе, она пригласила школьников, для того чтобы они ознакомились с работой лаборатории. Мы завели детей в каждый отдел, начиная с приемной, мы показали детям мазки, рассказали про несколько бактерий, рассказали как проверяется вода и о других особенностях нашей работы", — сказала заведующая лабораторией Виктория Барциц.

Провести ознакомление детей с лабораторией было решено для того, чтобы школьники имели больше знаний о существующих бактериях и чем они опасны для здоровья человека, сказала она.

"Также мы им рассказали, как проверяется питьевая и морская вода", — подчеркнула заведующая лабораторией.

Ученица сухумской школы №14 Самира Авидзба рассказала, что увиденное для нее было очень познавательно и интересно.

"Мне все очень понравилось, нам показывали баночки, различные пробирки, всякие бактерии, как размножается стафилококк и так далее, это очень интересно", — сказала она.

Школьники с интересом рассматривали различные бактерии в микроскоп и делились впечатлениями от увиденного.

"Нам много чего рассказали о том, как размножаются бактерии, мы смотрели на бактерии через микроскоп", — заметила другая школьница Кристина Лабжания.

Экскурсия в бак лаборатории
© Sputnik.
Экскурсия в бак лаборатории

Виктория Барциц призвала население посещать лабораторию для того, чтобы сдать анализы на наличие золотистого стафилококка.

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© Фото: minzdravra
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"Если вдруг человек отравился, повышенная температура, рвота, он поступает в инфекционную больницу. Прежде чем врачи начинают лечение, необходимо сдать анализы, без них нежелательно начинать лечение, потому что это может заглушить процесс на несколько дней, и инфекция возобновится снова", — отметила Барциц.

Ознакомительную экскурсию по лаборатории Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия провели для учащихся сухумских школ №3 и №14.




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