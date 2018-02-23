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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие две недели на Сухумском центральном рынке цены на некоторые продукты питания претерпели изменения.  Так, помидоры, которые стоили 115 рублей, теперь можно купить за 108 рублей за килограмм. Огурцы также подешевели. В среднем их теперь можно купить за 120 рублей за килограмм.

Цены на говядину и свинину тоже претерпели изменения. Говядина сейчас обойдется в 380 рублей за килограмм. А свинина — в 350 рублей за килограмм.

Молочные продукты практически не изменились в цене. Килограмм сулугуна  по-прежнему стоит 400 рублей. А вот копченый сыр, который ранее стоил 470 рублей за килограмм, теперь обойдется в 500 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – говядина.

Говядина — это мясо крупного рогатого скота. Говядина – один из основных поставщиков полноценных белков в питании человека. В говядине есть эластин и коллаген – главные строительные материалы межсуставных связок.

Из говяжьего мяса получаются отличные стейки, буженина, шашлыки, а также борщи, студни, щи и рассольники.




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