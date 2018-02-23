20:23 23 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Война 1992-1993 гг
© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии

23 февраля 1993 года: грузинские мародеры вывозят награбленное имущество

В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (194)
19 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная  сводка Минобороны Республики Абхазия на 23 февраля 1993 года: "На Гумистинской линии обороны идут артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки с применением установок системы "Град". Противник обстреливал населенные пункты Эшера, Гвандра из гаубиц и БМ–21 "Град". В ходе перестрелок уничтожены 2 огневые точки противника и 1 дот с личным составом.

На траверзе Гудауты задержан сейнер "Гагра", нарушивший территориальные воды Республики Абхазия. Сейнер являлся собственностью Республики Абхазия. Он вывозил в Россию награбленное в Абхазии грузинскими мародерами имущество. Ведется расследование. В районе партизанского движения продолжались локальные бои.
По оперативным данным Министерства обороны Республики Абхазия, правительственные войска Грузии готовятся провести в Западной Грузии и Галском районе Абхазии новую волну карательных акций против мирного мегрельского населения, которое активизировало сопротивление тбилисским властям".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (194)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уголь
    Даешь стране угля!

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото
    Кто виноват и что делать?

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Молоко
    "Молочный" запрет

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели
    Сыновний дом

    Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото
    Щит Европы

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры
    Транспортная перезагрузка

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Врач в больнице, архивное фото
    "Мучная" смерть

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции
    До встречи!

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Керсти Кальюлайд
    Нашли время

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу на столичном стадионе Динамо в пятницу 23 февраля
Восьмой Суперкубок: победный матч столичного "Нарта"
Летающее такси
Не зеленоглазое, но летает: как выглядит первое аэротакси в мире
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia