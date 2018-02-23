23 февраля 1993 года: грузинские мародеры вывозят награбленное имущество

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия на 23 февраля 1993 года: "На Гумистинской линии обороны идут артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки с применением установок системы "Град". Противник обстреливал населенные пункты Эшера, Гвандра из гаубиц и БМ–21 "Град". В ходе перестрелок уничтожены 2 огневые точки противника и 1 дот с личным составом.

На траверзе Гудауты задержан сейнер "Гагра", нарушивший территориальные воды Республики Абхазия. Сейнер являлся собственностью Республики Абхазия. Он вывозил в Россию награбленное в Абхазии грузинскими мародерами имущество. Ведется расследование. В районе партизанского движения продолжались локальные бои.

По оперативным данным Министерства обороны Республики Абхазия, правительственные войска Грузии готовятся провести в Западной Грузии и Галском районе Абхазии новую волну карательных акций против мирного мегрельского населения, которое активизировало сопротивление тбилисским властям".

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