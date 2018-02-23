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Станислав Лакоба

Историк новой "волны" и незаменимый друг: Станислав Лакоба отмечает юбилей

© Скриншот Youtube/AnyhaTV
В Абхазии
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Абхазский историк, литератор, общественный и политический деятель, профессор АГУ Станислав Лакоба родился 23 февраля 1965 года.

Друзья и коллеги Лакоба рассказали корреспонденту Sputnik о его вклада в науку республики и, о том, какой он в работе и жизни.

Историк и политик

Историком новой "волны" назвал Станислава Лакоба его коллега, друг и соавтор учебника по истории Абхазии Олег Бгажба. Он рассказал, что познакомился с юбиляром, когда тому было всего 14 лет и хорошо помнит, как Лакоба мечтал стать археологом.

Станислав Лакоба
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Станислав вначале хотел стать археологом и даже открыл две стоянки эпохи камня. Дружил с такими известными археологами, как Юрий Воронов и Лев Соловьев. Он стал историком, потому что не было места на том факультете, куда хотел поступить. Позже, Станислав стал аспирантом Георгия Дзидзария, защитил диссертацию на тему революции 1905 года и заявил о себя, как историк новой волны", — отметил Бгажба.

Огромную работу Станислав Лакоба провел по изучению загадочной истории убийства владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба-Шервашидзе. Основываясь на исследованиях и документах, он сумел опровергнуть миф о том, что это сделал сын Келешбея Асланбеи, добавил Бгажба.

Перечислить все труды Лакоба довольно сложно, их огромное количество, подчеркнул его коллега. Книги, монографии, статьи по различным темам и историческим событиям опубликованы не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами.

"Помимо всего этого, Станислав член Союза писателей, лауреат премии имени Дмитрия Гулия. В определенном периоде жизни он делал большие успехи в литературе. Это еще одно его творческое направление", — сказал Олег Бгажба и подчеркнул, что работать со Станиславом Лакоба одно удовольствие.

Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения сказал, что во время работы в Парламенте республики Станислава Лакоба ярко проявил свой политические, научные и творческие способности. Ему удалось максимально использовать свои знания, навыки во благо общества и государства.

Герб РА.
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"Вне работы Станислав очень простой, хотя, некоторые говорят, что у него сложный характер. Ничего подобного я в нем не замечаю. У нас никогда не было проблем в личных взаимоотношениях", — поделился Дамения.

Бесценными назвал Дамения научные труды, написанные Станиславом Лакоба. Многие из них, добавил он, пролили свет на некоторые исторические эпизоды Абхазии, которые пытались скрыть или же исказить враги республики.

Незаменимый друг

Преданный и внимательный – так охарактеризовал Олег Бгажба своего давнего друга, который не только умеет по-настоящему дружить, но и направить твердым, взвешенным словом.

"Характер у Станислава, конечно, неординарный и он очень требовательный к окружающим, потому что требователен к себе", — поделился Бгажба.

Общественный деятель, депутат первого созыва Народного собрания Абхазии Давид Пилия знаком со Станиславом Лакоба более 30 лет, но подружились они во время работы в Парламенте республики.

"Этот человек очень надежный, искренний и не терпит фальши, ни в работе, ни в простых человеческих взаимоотношениях. Мое отношение к нему еще больше утвердилось, когда Станислав проявил свою принципиальность и грамотность в период начала войны. Это были сложные времена, но он был в центре того круга людей, которые четко и ясно отстаивали позицию, интересы Абхазии", — рассказал Пилия и подчеркнул, что в дружбе Лакоба незаменим.

Пилия признался, что с годами он не утратил доверия к Лакоба, напротив, еще больше укрепилось. Еще одной хорошей чертой юбиляра Пилия назвал его умение хранить и поддерживать семейные ценности.




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