Юная танцовщица Лолита Джобава выступит на фестивале в Москве

Международный фестиваль искусств "Звездный час" пройдет в Москве с 7 по 10 марта.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Амра Амичба. Юная танцовщица Лолита Джобава выступит на международном фестивале в Москве. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила педагог-хореограф Виктория Пигуль.

"Лолита прошла мастер-класс у хореографа Танцор Евгений Папунаишвили, после чего ее пригласили на фестиваль "Звездный час". Мы сняли клип, отправили организаторам. Сначала был национальный танец, нам сказали, эти танцы мы видели, удивите нас. Потом поставили Лолите современный танец, сняли другой клип. И мы прошли отборочный тур".

© Фото: Елена Джобава Лолита Джобава и Евгений Папунаишвили

Одиннадцатилетняя Лолита ученица 5 класса Сухумского лицея-интерната. Около года посещает танцевальную студию "Mix studio", которым руководит Рамаз Микая.

"Не важно, выиграю я или нет. Главное, что я там буду", — сказала юная представительница Абхазии на международном фестивале.

А еще Лолита Джобава призналась, что мечтает вступить на конкурсе "Ты супер! Танцы".

"Я буду много заниматься. Научусь еще лучше танцевать и буду пытаться пройти кастинг", — сказала она.

Международный фестиваль искусств "Звездный час" пройдет в Москве с 7 по 10 марта.