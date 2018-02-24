По земле и воде: соревнования по триатлону и плаванию пройдут в Сухуме

Впервые любительские соревнования по триатлону, в котором приняло участие около 300 человек, прошли в Абхазии 15 октября 2017 года

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Соревнования по триатлону и плаванию пройдут в Сухуме в мае 2018 года, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

"В мае в Сухуме пройдут соревнования по триатлону, этапу Кубка Евразии по плаванию на открытой воде и после всего этого, ближе к вечеру, мы дадим старт "Сухумского забегу", который будет приурочен ко Дню победы в Великой Отечественной Войне и в нем примут участие жители республики. Ждем порядка 200 атлетов из России, которые будут открывать свой сезон по триатлону в Абхазии, и около 80 пловцов", — рассказал Барциц.

Президент Федерации триатлона Абхазии добавил, что в ближайшие дни запустят электронную регистрацию участников соревнований, которыми могут стать не только взрослые, но и дети в возрасте от шести и до 14 лет.

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"В прошлом году в "Сухумском забеге", который тогда прошел под названием "Сухумский октябрь", участвовало около 200 взрослых человек. Мы даже не ожидали, что такое количество соберется и предполагаем, что на этот раз участников будет не меньше. Если желающих будет больше, мы подготовим необходимо количество медалей, футболок с абхазской символикой", — отметил Борис Барциц.

Беговой маршрут проложат от Абхазского драматического театра до ресторана "ДЭМ" на набережной Сухума, а велосипедисты проедут маршрут от Драмтеатра до Келасурского моста. При этом, подчеркнул Барциц, автомобильное движение перекрыто не будет.

Игры по триатлону впервые в Абхазии прошли 15 октября 2017 года. В них приняли участие около 300 человек.