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26 февраля 1993 года: без воды и хворост вместо дров в Сухуме

© Фото: Архив Минобороны Абхазии
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (197)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном  Сухуме: я еще кашляю надсадно, задыхаясь от спазмов астмы, а вчера за весь день не смогла выпить стакан горячего чая. Закашлявшись, запивала  глотком холодной сырой воды. Вот тебе очаговая пневмония в условиях блокады. Как это еще чудом у меня не  развилась пока астма.

Съела горячий рисовый суп соседки и сразу согрелась душой и телом. Как мало надо человеку да еще в условиях войны и блокады. Дров нет совсем. А идти и собирать по улице хворост не могу в таком состоянии. Это я совсем свалюсь. Надо перетерпеть и посидеть без еды. Будь я здорова, вышла бы на улицу собирать хворост и кору для своей печурки. Сара, увидев это изобретение печного искусства, сказала, что ее надо было сфотографировать. Могу и отдать ее в музей истории Абхазии, если в будущем понадобится и выживу.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (197)



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  • Директор Института актуальной экономики Никита Исаев
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    Эксперт назвал причины давления на Россию и Азербайджан в преддверие президентских выборов в обеих странах.

  • Раскопки на территории школы в Ехегнадзоре
    Тут делали вино

    Найденная археологами недалеко от города Ехегнадзора средневековая давильня может стать очередным туристическим объектом в Армении.

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