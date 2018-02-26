26 февраля 1993 года: без воды и хворост вместо дров в Сухуме

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме: я еще кашляю надсадно, задыхаясь от спазмов астмы, а вчера за весь день не смогла выпить стакан горячего чая. Закашлявшись, запивала глотком холодной сырой воды. Вот тебе очаговая пневмония в условиях блокады. Как это еще чудом у меня не развилась пока астма.

Съела горячий рисовый суп соседки и сразу согрелась душой и телом. Как мало надо человеку да еще в условиях войны и блокады. Дров нет совсем. А идти и собирать по улице хворост не могу в таком состоянии. Это я совсем свалюсь. Надо перетерпеть и посидеть без еды. Будь я здорова, вышла бы на улицу собирать хворост и кору для своей печурки. Сара, увидев это изобретение печного искусства, сказала, что ее надо было сфотографировать. Могу и отдать ее в музей истории Абхазии, если в будущем понадобится и выживу.

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