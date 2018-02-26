На неделе ожидается неустойчивая погода: прогноз синоптиков Абхазии

Со второй половины недели погода в Абхазии ухудшится, прогнозирует отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. На территории Абхазии и-за серии фронтов Средиземноморских циклонов ожидается неустойчивая погода, сообщили в отделе Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Синоптики обещают в понедельник временами дождь, со второй половины дня вторника также дождь, а в среду погода прояснится.

"В четверг ожидается значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой. Местами возможен град и дождь со снегом, а в предгорьях и горах снег. В пятницу с приходом антициклона с северо-запада погода прояснится. Температура воздуха понизится от +8 ˚С до 0 ˚С", — сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление низкое, будет повышаться 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3 до +8˚С, днем от +10 до +15˚С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды от 2 до 4 баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90 %.