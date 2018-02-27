Назови меня собой: двойные имена абхазов

В Абхазии, когда девушка выходила замуж, в новом доме ей давали новое имя. Почему так происходило, рассказал в Sputnik историк Давид Дасания.

Сария Кварацхелия, Sputnik

У абхазов имя всегда играло важную роль. Даже считалось, что имя предопределяет судьбу. Долгое время у абхазов даже было принято давать двойные имена женщинам. Почему так происходило, и сегодня для многих загадка.

"Очень много весьма интересных вопросов, связанных с антропонимикой, но, к сожалению, из-за недостаточной изученности, на многие из них не удается ответить. Ни современная, ни традиционная антропонимика абхазов не изучена до конца, чтобы отвечать на вопросы, почему именно так назвали человека. То же самое и с вопросом о двойных именах женщин. Когда девушка выходила замуж, в доме мужа она получала новое имя. Имя, полученное при рождении, в новой семье считалось запретным. Только ее родня продолжала называть ее по-старому", – сказал историк Давид Дасания.

Двойными именами абхазских женщин занимался известный ученый Шалва Инал-ипа.

"В Абхазии антропонимикой много занимался Шалва Денисович Инал-ипа. И он, в частности, говорил, что наречение невесты новым именем не имеет четкой тенденции. Сказать, что именно так было и никак иначе, мы не можем. Здесь все происходило в соответствии с предпочтениями той или иной семьи", – отметил историк.

Зачастую меняли, чтобы дать невестке исконно абхазское имя.

"Случалось такое, что девушке при рождении давали не абхазское имя. И тогда в новой семье считали необходимым исправить это", – пояснил Дасания.

Исконно абхазскими считались те имена, которые этимологически были связаны с родным языком. Например, Хибла – златоглазая, Амра – солнце, Химца – золотоогненная.

© Sputnik. Сергей Гунеев Что в имени тебе моем: как называли детей в Абхазии в 2017 году

"Все эти отношения к имени проистекают из магических воззрений. Считается, что имя неразрывно связано с существом или предметом, которому оно принадлежит. Называя человека, люди считали, что призывают к себе тот или иной предмет или существо, с которым отождествляется имя. Когда невеста приходила со своим именем в дом жениха, она все же оставалась чужой до поры до времени. И считалось, что в этом доме есть те или иные силы, которые следят за этой семьей, охраняют ее. И чтобы невзначай эти силы не нанесли порчи новому человеку – невесте, ей давали новое имя", – объяснил Давид Дасания.

В Абхазии также были распространены условно абхазские имена.

"Это те имена, которые относятся к кавказским или восточным, такие как Асида, Саида, Сария, Ханифа, Шазина и так далее. Это именно те имена, которые с абхазским языком не связаны, и тем не менее они почему-то считаются абхазскими. Саида, например, – арабское имя, переводится как счастливая. Порой невеста носит не абхазское имя и ей дают абхазское или условно абхазское имя", – сказал историк.

Хотя так не всегда происходило.

"Случался и обратный процесс. Например, когда девушка носила абхазское или условно абхазское имя и ей в новом доме давали славянское имя. И уже сложно объяснить, почему так происходило. Возможно, это было связано с модой менять имена", – предположил Дасания.