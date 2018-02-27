Рисунок "на двоих": открылась выставка юных художников Сухума и Липецка

Экспозиция совместной выставки юных художников Липецка и Сухума, которая продлится до 20 марта, состоит из ста работ.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместная выставка учеников Липецкой детской художественной школы № 2 имени Василия Сурикова и Сухумского Дома детского творчества "Аинар" открылась во вторник 27 февраля.

"Это уже седьмая наша совместная выставка, были проекты, по которым директор Дома детского творчества Виталий Кацуба приезжал к нам. На этот раз я привезла более академические работы по рисунку, живописи и композиции. Здесь представлены работы предпрофессиональной программы, надеюсь, зрителям понравится выставка", — сказала директор детской художественной школы №2 города Липецк Ирина Кошеляева.

© Sputnik Выставка юных художников Сухума и Липецка

Директор Дома детского творчества "Аинар" Виталий Кацуба отметил, что совместная выставка с Липецкой художественной школой продолжает добрые традиции творческого взаимодействия.

"Мы проводили различные выставки как в Липецке, так и в Абхазии, проводили конкурсы арт-пленэры. Подобное творческое взаимовлияние очень важно, так как липецкая художественная школа обладает высоким уровнем мастерства, есть много чего, что может быть полезно для наших детей", — рассказал Кацуба.

Участники выставки отмечали, что проведение детских выставок очень интересно, так как это позволяет увидеть, как пишут свои работы за пределами Абхазии.

"В этой выставке у меня акварельная работа, натюрморт, я написала его около двух лет назад. В Доме детского творчества я уже пять лет занимаюсь живописью. Мне нравятся работы художников, которые писали маслом, например, Клод Моне, Ван Гог", — сказала участница выставки Виктория Набадзе.

Экспозиция совместной выставки юных художников Липецка и Сухума, которая продлится до 20 марта, состоит из ста работ.