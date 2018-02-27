Совфед России поддержал "Послов доброй воли Абхазии"

Встреча представителей фонда "Горная Абхазия" и движения "Послы доброй воли Абхазии" с российскими сенаторами и парламентариями, на которой обсудили создание в Парламенте России рабочей группы по поддержке двустороннего партнерства Абхазии и России в области археологических экспедиций, прошла во вторник 27 февраля.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В Совете Федерации создана парламентская группа поддержки сенаторов движения "Послов доброй воли Абхазии". Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал посол доброй воли Абхазии, директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Состоялась встреча в Совете Федерации, посвященная созданию рабочей, — сказал Тарба. — В частности, обсуждали и проекты "Горной Абхазии". Открывал встречу заместитель Совета Федерации Юрий Воробьев. Все сенаторы, которые присутствовали на этой встрече выразили готовность поддерживать проекты, которые были озвучены. Мы благодарны за то, что на таком высоком уровне встретили и поддержали".

Как сообщил Тенгиз Тарба, рабочую группу возглавил сенатор Совета Федерации Игорь Морозов.

"После этой встречи планируется провести ряд рабочих встреч для того, чтобы приблизится к осуществлению тех проектов, которые мы задумали, — заметил директор фонда "Горная Абхазия". — Я рассказал о важных проектах — таких как поисковые экспедиции в районы ведения Второй мировой войны. В прошлом году по поручению президента Абхазии реализованы экспедиции с помощью поисковых движений России и Института археологии Российской Академии Наук. Мы предложили вывести этот проект на новый уровень, чтобы у нас было больше возможностей и обучать наших ребят, потому что на сегодняшний день, нужно признать, что у нас нет специалистов в области поискового движения. И при помощи экспертной, и финансовой, мы надеемся сделать такие большие экспедиции к перевалам Санчары, Маруху, Клухор ежегодными".

По словам Тенгиза Тарба, также обсуждали подписанное соглашение с Русским географическим обществом.

"И надеемся, что сенаторы нам помогут в реализации совместно с министерством культуры Абхазии международной археологической экспедиции в горы Абхазии к древним стоянкам человека. К этим экспедициям нужно будет подготовиться. Начнется процесс подготовки, в июле-августе планируем этот проект реализовать, и на месяц около тридцати человек будут забрасываться в горы на экспедицию".

Тенгиз Тарба отметил, что на встрече с российскими сенаторами "Послы доброй воли Абхазии" рассказали о проделанной работе за два года.

© Sputnik. Алексей Витвицкий В Европарламенте создается депутатская группа в поддержку Послов доброй воли Абхазии

"Выступала также и Ксения Сухинова – посол доброй воли Абхазии, она рассказывала какие она задачи решала. Мы итогами встречи довольны, — сказал он. — Мы благодарны, что на таком высоком уровне эта встреча прошла."

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. Каждый посол занимается своим профильным направлением деятельности и реализовывает значимые благотворительные проекты.

Встреча представителей фонда "Горная Абхазия" и движения "Послы доброй воли Абхазии" с российскими сенаторами и парламентариями, на которой обсудили создание в Парламенте России рабочей группы по поддержке двустороннего партнерства Абхазии и России в области археологических экспедиций, прошла во вторник 27 февраля.