27 февраля 1993 года: Меркульская операция

Как пишет в документальной книге "Путь бессмертия. Абхазия. Отечественная война. 1992-1993 гг." Руслан Ходжаа, 27 февраля 1993 года была проведена Меркульская операция. Разведдиверсионным батальоном командовал Александр Жук – доброволец из Ленинграда. В этот батальон группа "Ислам" входила, как один из взводов. Батальон назывался "Сова". В Меркульской операции группа попала в засаду в районе Сакобалио.

По воспоминаниям героя Абхазии Ибрагима Адлейба, перед операцией Александр Жук разбил бойцов на "тройки".

"Перед тем как пойти на операцию, Александр Жук разбил нас на тройки. Разведданные говорили о том, что там три вражеских дзота, а личного состава не более ста человек. Но на самом деле дзотов оказалось до пятнадцати, а госсоветовцев – до пятисот. А в течение боя к ним прибыла подмога: БМП, КАМАЗы, полные солдат и около десяти машин "Скорой помощи" с личным составом. В первую тройку на разведку пошли я, Торнанба и Зарандия. Они были бойцами из Меркульской группы – разведчиками. Вначале на моих глазах погиб Зурик Зарандия, затем Торнанба смертельно ранило в район солнечного сплетения, когда он пытался вытащить Зурика. Бой мы открыли в четыре утра. До десяти утра продержались в неравной схватке. Александр Жук посылал нас тройками. Мы должны были в обход подойти к позициям противника, вычислить пуле-метные точки и уничтожить их. Но из-за неверных разведданных мы попали в окружение. Половину "троек" враг уничтожил. Подмога не могла вовремя пробиться на помощь. Стоял густой туман. Только к четырем часам дня меркульцам удалось взять Сакобалио…", – цитирует Руслан Ходжаа героя Абхазии.

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