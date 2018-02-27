Президент представил Геннадия Сичинава в качестве главы Гагрского района

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Главу администрации Гагрского района Геннадия Сичинава 27 февраля. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Руководитель Администрации президента Даур Аршба зачитал Указ президента о назначении Геннадия Сичинава на должность Главы администрации Гагрского района.

© Sputnik Томас Тхайцук Двойное назначение: президент подписал указы

"В соответствии с законодательством Республики Абхазия Рауль Джумкович Хаджимба обратился в Гагрское районное собрание с предложением рассмотреть кандидатуру Геннадия Сичинава на должность Главы администрации. Обращение было рассмотрено, и результаты голосования вам известны. Подавляющим большинством голосов кандидатура была утверждена", — отметил Даур Аршба.

Президент выразил благодарность за работу предыдущему Главе администрации Гагрского района.

"Немало было сделано, при всем том, что было слышно и много критики. Нам надо стараться строить государство, не создавая конфликтов, нужно помогать друг другу. Что касается нового руководителя, я знаю этого человека. Мы выходцы из одной системы. Надеюсь на его порядочность и на то, что объединив усилия с теми, кто рядом, у кого есть большой опыт в этой деятельности, удастся создать условия, чтобы Гагра, действительно, стала такой, которую знают широко за пределами Абхазии. Есть вопросы, которые требуют быстрого решения, а зачастую и жестких подходов. Другого быть не может. От того, насколько вы все вместе эффективно будете работать, будет зависеть качество жизни в Гагре", — сказал Президент.

Геннадий Сичинава поблагодарил за оказанное доверие Главу государства и депутатов Районного собрания.

"Все находящиеся здесь, актив, жители города, все мы переживаем за свой город и район. Если мы все вместе приложим усилия и осуществим те замыслы, которые у нас есть, мы продвинемся вперед. Проблем немало, вам о них хорошо известно. Только совместными усилиями мы сможем справиться с ними. Надеюсь на вашу поддержку", — отметил Геннадий Сичинава.

29 января 2018 года глава Гагрского района Заур Бганба подал в отставку. Бганба руководил Гагрским районом с мая 2016 года.

12 февраля депутаты Гагрского городского Собрания утвердили кандидатуру Геннадия Сичинава на пост главы администрации Гагрского района.

Геннадий Сичинава был начальником отдела Службы государственной безопасности Абхазии по Гагрскому району.