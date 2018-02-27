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Роман Дбар

Дбар о безопасности на море: привлечет торговые и туристические суда

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Директор Института экологии Роман Дбар в интервью Sputnik Абхазия рассказал о Национальной системе обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В отсутствие Национальной системы обеспечения безопасности мореплавания, Абхазия не сможет привлекать торговые, пассажирские, туристические круизные лайнеры. Об этом рассказал Sputnik Абхазия директор Института экологии Роман Дбар.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Отсутствие каких-либо гарантий обеспечения безопасности вряд ли позволит судам заходить в наши территориальные воды", — добавил он.

Договор о сотрудничестве и содействии в реализации мероприятий по созданию Национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия 26 февраля подписали вице-премьер Аслан Кобахия, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и генеральный директор российского государственного научно-исследовательского Навигационно-гидрографического института Андрей Зеньков.

"Суть данного соглашения заключается в том, что стороны подписывают рамочные соглашения, берутся за создание национальной системы обеспечения безопасности мореплавания", — отметил Дбар.

Национальная система обеспечения безопасности мореплавания – системная вещь, представляющая собой много документов, которые связаны между собой, подчеркнул он.

"Эта система должна включать в себя такие разделы как подготовку нормативной базы в сфере безопасности мореплавания и управления мореплавания а также создание специализированной инфраструктуры предназначенной для управления мореплавания. Эта нормативная база должна база должна выполняться с такими стандартами которые обеспечивают соблюдение международных договоров Абхазии относящихся к торговому мореплаванию", — сказал Роман Дбар.

По его словам, в систему безопасности мореплавания входит организация специализированного управления лоцманской службы и системы управления движения судов в морских портах, мониторинг состояния морских путей, обеспечение гидрографическими материалами.

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"Есть также сугубо экологический раздел, это обеспечение защиты морской среды, в которую входит противодействие сбросу загрязняющих веществ, судов при различных работах связанных с погрузкой и разгрузкой разного рода транспортируемых веществ", — подчеркнул он.

Роман Дбар также заметил, что комплекс работ по созданию Национальной системы обеспечения безопасности мореплавания огромный, по этой причине на первом этапе есть необходимость включения научно-исследовательских институтов для разработки концепции обеспечения безопасности мореплавания.

"Это первый документ который должен быть создан двумя институтами – Гидрографическим институтом Министерства обороны Российской Федерации, и Институтом экологии Академии наук Абхазии. После создания концепции, следующий шаг – создание программы обеспечения безопасности мореплавания и уже реализация программы, которая будет представлять собой сложную и дорогостоящую программу, потому, что она будет включать в себя также создание и береговой инфраструктуры, это знаки, маяки, гидрографические работы и ряд других непростых задач", — сообщил Дбар.

При этом по словам ученого возникает вопрос связанный сможет ли Абхазия выполнить весь объем работ по созданию Национальной системы обеспечения безопасности мореплавания.

"Если бы мы это делали в одиночку, то это было бы трудно, но так как привлечен к реализации данной программы российский Государственный гидрографический институт, обладающий многовековым опытом работы в этой сфере, это сразу переводит решение данной проблемы вообще в другую плоскость", — сказал директор Института экологии.

Этот огромный опыт, возможности позволяют быстро и правильно распределить все необходимые задачи и уже поиск ресурсов под правильно выстроенную программу позволит обеспечить реализацию данной программы, уверен Дбар.




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