Организатор юбилейного арт-маркета в Абхазии: будем вести онлаин трансляцию

Шестой по счету арт-маркет, в котором может принять участие каждый житель Абхазии и которой проводится уже пятый год подряд, пройдет в Международный женский день 8 марта в Сухуме.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. На арт-маркете 2018, который пройдет 8 марта в Сухуме, впервые появится пресс-центр, а само мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени в интернете, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия автор идеи и организатор арт-маркета Ксения Ирисова-Багапш.

"Я очень благодарна всем журналистам Абхазии, что они с самого первого арт-маркета поддержали и полюбили проект. У нас уже безумное количество статей, публикаций и видео в интернете. Для того, чтобы сделать ответный комплимент, впервые на арт-маркете будет создан пресс-центр и онлаин веб трансляция", — отметила Ирисова-Багапш.

Ксения добавила, что провести весенний арт-маркет в Сухуме ей и ее коллегам предложили в рамках мероприятий, которые проводит Союз туризма Абхазии. Это, по ее словам, стало хорошой возможностью для начала сотрудничества с представителями бизнес сообщества страны и властью.

В фестивале дизайна, хендмейда и творческой фантазии может принять участие каждый, подчеркнула Ирисова-Багапш.

"Нет ограничений ни возрастных, ни по месту жительства. Арт-маркет давно перешел границу международного мероприятия. К нам регулярно приезжают из разных городов России, среди участников есть и репатрианты из Турции. Они специально подгоняют свои рабочие графики так, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Арт-маркет — это осмотр достижений, мотивация, импульс, мероприятие которое задало изначально социальный ориентир для многих, многих жителей республики", — сказала она.

Организатор арт-маркета добавила, что в рамках фестиваля традиционно проходит благотворительная лотерея и многие участники, вырученные средства жертвуют в этот благотворительный фонд. За счет этих средств, сказала Ксения, на протяжении уже нескольких лет удается помогать многодетным и малообеспеченным семьям из Ткуарчала.

"Мы оказываем помощь многодетным и малообеспеченным семьям из Ткуарчала, а именно из поселка Акармара. Я приглашаю всех жителей республики отметить прекрасный праздник 8 марта и провести его в атмосфере уюта, тепла и насладиться общением", — сказала Ксения.

Впервые фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии арт-маркет прошел в Сухуме в 2013 году.



Интервью организатора арт-маркета Ксении Ирисовой-Багапш слушайте здесь>>