Программа "ООН женщины" развернула работу в Абхазии

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Программа "ООН-женщины" развернула деятельность в Абхазии, об этом на встрече с журналистами сообщила директор программы Абхазии Лиана Миканба.

© Sputnik Бадри Есиава Премьер Абхазии встретился с координатором ООН

"Цель нашей программы – помогать другим организациям, которые уже в Абхазии работают с проблемой гендерного неравенства, сексуального насилия, и домашнего насилия. Будем присылать сюда для сотрудничества с ними мировых экспертов в области психологии, юриспруденции, журналистики, которые имеют большой опыт в этой сфере и могут помочь профессионально проводить анализ проблемы для дальнейшего ее искоренения", – пояснила она.

На данном этапе участники программы планируют встречаться с представителями разных профессий, чтобы рассказать им о целях программы и проблеме гендерного неравенства.

"Также нам интересно знать мнение людей о проблеме сексуального и домашнего насилия. В дальнейшем мы планируем работать не только с организациями, которые занимаются решением проблемы гендерного неравенства, но и с жертвами сексуального и домашнего насилия. Хотим их поддерживать не только морально, но и экономически", – добавила Лиана Миканба.

Первая встреча участников программы "ООН женщины" прошла с журналистами.