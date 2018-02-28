Даур Кове встретился с координатором программы развития ООН Нильсом Скоттом

На повестке дня были вопросы, касающиеся текущих проектов специализированных агентств ООН, которые реализуются на территории Абхазии.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава МИД Абхазии Даур Кове встретился с постоянным координатором программы развития ООН (UNDP) Нильсом Скоттом, сказал корреспонденту Sputnik начальник департамента по взаимодействию с международными организациями МИД Абхазии Артур Гагулия.

"Нильс Скотт регулярно приезжает в Абхазию, несколько раз в году в силу своего мандата и проводит встречи с руководством республики. Чаще всего обсуждается текущая деятельность агентств ООН, которые зарегистрированы в Абхазии. В частности это программа развития ООН, это ЮНИСЕФ", — добавил он.

На повестке дня были вопросы, касающиеся текущих проектов, которые реализуются на территории Абхазии.

"Помимо этого также на встрече с министром обсуждался отчет за 2017 год, Нильс Скотт предоставил отчет о проделанной деятельности, которая включает в себя информацию о всех достижениях специализированных агентств ООН которые состоялись за 2017 год", — сказал Гагулия.

Также на встрече обсуждались проекты поддержки сельского хозяйства и образования на территории Абхазии.

"Если более подробно, оказывается поддержка в отношении борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, которые на территории Абхазии, к сожалению, имеют место, это мраморный клоп, пальмовый долгоносик и так далее", — отметил начальник департамента по взаимодействию с международными организациями МИД Абхазии Артур Гагулия.

Во встрече приняли участие начальник департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия, специальный помощник постоянного координатора ООН Анн-Софи Хеллгерн, а также советник по вопросам мира и развития на Южном Кавказе Олег Процик.