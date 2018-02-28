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Полис ОМС, архивное фото

Полисы обязательного медицинского страхования будут выдавать в Абхазии

© Sputnik. Тарас Литвиненко
В Абхазии
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В ближайшее время Минздрав Абхазии опубликует список документов, необходимых для оформления полиса ОМС, главное требование – наличие российского загранпаспорта.

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии появятся пункты выдачи полисов обязательного медстрахования, которые позволят гражданам России, проживающим в Абхазии, бесплатно лечиться на территории Краснодарского края, сообщил в Sputnik пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

"В рамках соглашения Министерств здравоохранения России и Абхазии, мы планируем выдавать медицинские полисы, которые дают возможность бесплатно лечиться на территории Краснодарского края. Сейчас идет ремонт пунктов выдачи полисов. Согласно распоряжению Кабинета министров Абхазии, ремонт проходит под надзором УКС", – сказал он.

Как сообщили в Минздраве республики, абхазская сторона уже ратифицировала соглашение в области здравоохранения.

"Никаких отставаний в графике нет. Идем по установленному рабочему курсу. Абхазия уже давно рапортовала и говорила о том, что мы находимся на стадии реализации соглашения с Россией в области медицинского страхования. Сейчас оно проходит внутригосударственные процедуры", — добавили в пресс-службе.

Врачи
© Фото: fotolia
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Ранее в среду Совет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

В ближайшее время будет оглашен список документов, необходимых для оформления полиса ОМС. Главное требование – наличие российского загранпаспорта.

По подсчетам Минздрава России, в Абхазии официально проживает около 200 тысяч человек.

Соглашение в области медицинского страхования было подписано президентами России и Абхазии 8 августа 2017 года в Пицунде.




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