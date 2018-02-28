20:52 28 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Война в Абхазии

28 февраля 1993 года: освобождено село Мыркула

© AP Photo. Nikola Galkin
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (199)
86 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия на 28 февраля 1993 года:

"На Гумистинском фронте продолжаются позиционные бои. 28 февраля во второй половине дня интенсивность перестрелок из всех артиллерийских систем возросла. Уничтожен один танк противника, автомашина ГАЗ–66 с личным составом.

По оперативным данным в городе Сухуме нет воды, электроэнергии, газа. В районе действия партизан сорвана крупная операция грузинских войск по захвату города Ткуарчал и установлению контроля над всей территорией Очамчырского района.

В течение двух последних суток идут ожесточенные бои по оборонительной линии населенных пунктов Мыркула, Араду, Баслаху, где противник готовил прорыв. В результате боев грузинские захватчики отброшены, освобождено село Мыркула, на других участках линии обороны продвижение партизан по фронту составляет более полутора километров. Противник потерял два БМП, грузовой автомобиль с личным составом, до 100 человек убитыми. Есть убитые и раненые со стороны партизан.

28 февраля в 9 часов 15 минут самолет противника СУ–25 нанес ракетно-бомбовый удар по населенному пункту Мыркула. Четверо мирных жителей ранены. Среди них ребенок 9 лет".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (199)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нурсултан Назарбаев вместе с учениками интеллектуальной школ, архивное фото
    Всем ребятам пример

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что названные в его честь "Интеллектуальные школы" должны стать примером для всех.

  • Пошив одежды. Архивное фото
    Нас подставили!

    В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
    В зоне доступа

    Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?

  • Операционная в больнице им. Паула Страдиня
    До свидания, доктор!

    Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.

  • Полки магазина
    Соломоново решение

    В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.

  • Пограничник Роман Левко сам принял роды у супруги Анастасии
    Папа может

    Когда из-за морозов скорая не смогла вовремя приехать, молдавскому пограничнику пришлось лично принимать роды у супруги – врачи были поражены.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скульптура в норвежском парке Вигеланд
Самые странные и провокационные памятники в мире
Народные инструменты и музыканты: организаторы рассказали о фестивале Апхиарца
Народные инструменты и музыканты: организаторы рассказали о фестивале "Апхиарца"
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia