28 февраля 1993 года: освобождено село Мыркула

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия на 28 февраля 1993 года:

"На Гумистинском фронте продолжаются позиционные бои. 28 февраля во второй половине дня интенсивность перестрелок из всех артиллерийских систем возросла. Уничтожен один танк противника, автомашина ГАЗ–66 с личным составом.

По оперативным данным в городе Сухуме нет воды, электроэнергии, газа. В районе действия партизан сорвана крупная операция грузинских войск по захвату города Ткуарчал и установлению контроля над всей территорией Очамчырского района.

В течение двух последних суток идут ожесточенные бои по оборонительной линии населенных пунктов Мыркула, Араду, Баслаху, где противник готовил прорыв. В результате боев грузинские захватчики отброшены, освобождено село Мыркула, на других участках линии обороны продвижение партизан по фронту составляет более полутора километров. Противник потерял два БМП, грузовой автомобиль с личным составом, до 100 человек убитыми. Есть убитые и раненые со стороны партизан.

28 февраля в 9 часов 15 минут самолет противника СУ–25 нанес ракетно-бомбовый удар по населенному пункту Мыркула. Четверо мирных жителей ранены. Среди них ребенок 9 лет".

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