Три месяца тепла: какими событиями запомнилась зима

В первый день весны редакция Sputnik Абхазия решила вспомнить, чем запомнилась прошедшая зима, какие значимые политические и культурные события произошли в республике.

Амра Амичба, Sputnik

Разнообразный декабрь

В начале декабря в Сухуме прошло XVI заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

С российской стороны Межправкомиссию возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, с абхазской — премьер-министр Беслан Барциц.

© Sputnik Церемония подписания протокола. С российской стороны протокол тринадцатого заседания подписал Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Хлопонин, с абхазской стороны - Премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барциц

После подписания протокола по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией 8 декабря премьер-министр Абхазии Беслан Барциц сообщил, что стороны обсудили целый ряд вопросов, которые касались реализации Инвестиционной программы 2017-2018 годов.

Доброй традицией назвал вице-премьер России Александр Хлопонин подведение итогов работы Межправкомиссии в конце каждого года. Он добавил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития Абхазии было введено в эксплуатацию около 70 объектов.

"Я думаю, что мы так давно эффективно и качественно не работали. В лице Беслана Барциц хочу поблагодарить правительство Абхазии за активное взаимодействие и хочу сказать слова благодарности Раулю Хаджимба за то, что мы уже смотрим в завтрашний день", — сказал Хлопонин.

В день проведения Межправкомиссии 8 декабря открыли памятник миротворцам на Набережной Сухума. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации выполняли миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 год в составе Коллективных сил по поддержанию мира.

© Sputnik Зафас Гамгия Открытие памятника миротворцам

Памятник установлен по инициативе межрегиональной общественной организации Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов "Миротворец". Проект произведен и установлен народным художником России Владимиром Суровцевым.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул, что воздвигнутый в столице памятник миротворцам – это часть новейшей истории республики, символ нерушимости дружбы между Россией и Абхазией.

В декабре в Сухуме прошел VII съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа, на котором избрали нового руководителя Муссу Экзекова. Инар Гицба стал исполнительным секретарем Ассоциации.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.

Президент Абхазии и участники VII съезда Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа посетили исторические села Гудаутского района – Лыхны и Дурипш. Визит в район начался с исторического села Лыхны. Именно здесь 25 лет назад во время грузино-абхазской войны прошел I съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа.

© Фото: Сырма Ашуба VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа

В среду вечером 13 декабря в районе Гумисты произошло двойное убийство. Был обстрелян автомобиль "Mercedes-Benz" 221, который двигался в направлении из Сухума в Гудауту. По предварительным данным, огонь велся с расстояния в несколько десятков метров из машины, которая стояла у обочины во встречном направлении. От поолученных многочисленных огнестрельных ранений на месте скончались пассажир Павел Ардзинба и водитель Дмитрий Хагба.

26 сентября 2017 года Павел Ардзинба, объявленный в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на жизнь экс-президента Александра Анкваба и убийства двух офицеров Государственной службы охраны, добровольно явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.Ардзинба был задержан, допрошен по существу обвинения. Решением суда он был отпущен под залог и подписку о невыезде.

Дмитрий Хагба родился в 1975 году, был участником Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты

С ежегодным послание к Народному Собранию — Парламенту обратился президент Рауль Хаджимба. Он рассказал о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Среди прочего, глава государства отметил, что система управления правоохранительных органов громоздка и не эффективна.

"Следует признать, что структура органов внутренних дел, которая, за исключением небольших корректировок, не менялась все послевоенные годы, и законодательство, регламентирующее деятельность милиции, не отвечают существующим вызовам и реалиям", — добавил он. Хаджимба поручил МВД во взаимодействии с другими правоохранительными органами, депутатами и общественностью разработать и представить в Парламент проект нового закона о милиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ежегодное послание президента народному собранию

Абхазия придает основополагающее значение укреплению абхазо-российским отношениям, заявил президент Рауль Хаджимба, обращаясь с ежегодным посланием к Народному Собранию.

"Мы придаем основополагающее значение укреплению и активизации абхазо-российского стратегического партнерства, продвижению широкого международного признания, установлению новых контактов, участию в процессе евразийской интеграции, созданию необходимых внешних условий для социально- экономического и гуманитарного развития",- сказал глава государства.

Как отметил Хаджимба, в 2017 году Российская Федерация продолжила оказывать Абхазии значительную поддержку в сферах обороны и безопасности, экономического развития, социальных вопросов.

На следующий день 21 декабря прошла большая пресс-конференция президента Рауля Хаджимба для средств массовой информации Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Итоговая пресс-конференция президента Абхазии

Новое четырехэтажное здание Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе открыли 29 декабря.

Восстановление диспансера в Гулрыпшском районе началось в 2014 году за счет российской финансовой помощи в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, из республиканского бюджета было выделено около семи миллионов рублей на благоустройство территории, скважину и резервуар для воды.

© Sputnik Бадри Есиава Открытие Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпшском районе

"Это знаменательное событие, которое мы очень ждали. Для нас это учреждение очень важное, так как туберкулез – это социально опасное заболевание, которое актуально и для Абхазии. Только за 2017 год у нас выявлено лекарственно-устойчивые формы туберкулеза у 12 пациентов. Это говорит о том, что стационарное лечение и те условия, которые созданы здесь, очень нужны нашим больным", — отметил Цахнакия и добавил, что в диспенсере установлено 120 коек для пациентов, и впервые открылся хирургический блок с палатой реанимации.

"Преступный" январь

Первые дни нового 2018 года оказались неспокойными для республики, общественность Абхазии бурно отреагировала на Указ президента о помиловании от 25 декабря 2017 года и передаче грузинской стороне террориста Георгия Лукава, отбывавшего срок в Драндской тюрьме, и приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы.

Митинги общественности у Парламента Абхазии и у здания Администрации Президента начались 3 января. Собравшиеся у Народного Собрания люди были возмущены Указом президента республики и требованиями придать гласности детали освобождения грузинского террориста. Созданная при Парламенте Республики Абхазия комиссия по расследованию факта передачи грузинским властям Георгия Лукава, вынесла свое заключение.

Согласно этому решению, 5 января было созвано внеочередное заседание Парламента. Народному Собранию необходимо было представить президенту Абхазии кандидатуру судьи Конституционного суда, чтобы сформировать его полный состав. Затем материалы, собранные комиссией по факту выдачи Лукава, должны были передать на рассмотрение в Конституционный суд республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг у здания парламента по вопросу выдачи Лукава

Громкой премьерой зимы можно назвать постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба Государственным молодежным театром. Прошло уже несколько премьерных показа и каждый раз при полном аншлаге. Все билеты раскупаются за несколько дней до даты представления.

Премьера спектакля "Келешбей" в исполнении труппы молодежного театра состоялась на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба 18 января. Театральная постановка отражает историю Абхазии начала XIX века. Драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля молодежного театра "Келешбей"

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором он говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.

"В желании гражданина России и солиста Мариинского театра дать концерт в родном городе Гале не увидели ничего предосудительного", — сказал глава Галского района Темур Надарая на брифинге 29 января. Поездка оперного певца Георгия Тодуа с концертом в Гал и последующее интервью грузинским СМИ было спланированной акцией, считает Надарая.

В последний день января, вскапывая землю на своем приусадебном участке, житель села Ачандара Гудаутского района Рустам Чхебелия наткнулся на древнее захоронение. В могиле лежали останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и другие украшения. Ученые предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью.

"Найденный в Ачандаре могильник с драгоценностями – одно из богатейших захоронений на всем Восточном побережье Черного моря, сказал Sputnik директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

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Спокойный и теплый февраль

В феврале наблюдалось затишье на информационном поле республики. А погода последнего месяца зимы баловала солнечными днями. Столбик термометра порой повышался до 20 градусов тепла.

Из событий, которые произошли в феврале можно выделить заседание Народного собрания, на котором проголосовали за последнюю кандидатуру судьи Конституционного суда Алису Бигвава.

Таким образом, был окончательно сформирован Конституционный суд Абхазии, который состоит из пяти судей — Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава.

На первом заседании Конституционного суда 27 февраля путем тайного голосования судьи избрали председателем КС Абхазии Нурия Тания. Заместителем председателя избрана Людмила Ходжашвили, судьей-секретарем – Рауль Пантия.

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

Премьера семи короткометражных художественных фильмов по новеллам Михи Лакрба прошла в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 27 февраля. Съемки киноальманаха по новеллам Михаила Лакрба начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.

Премьера киноальманаха "7 новелл" © Фото: Амобайл

Премьера киноальманаха "7 новелл" © Фото: Амобайл

Премьера киноальманаха "7 новелл" © Фото: Амобайл

Премьера киноальманаха "7 новелл" © Фото: Амобайл

Премьера киноальманаха "7 новелл" © Фото: Амобайл 1 / 5 © Фото: Амобайл Премьера киноальманаха "7 новелл"

В киноальманах "7 новелл" вошли работы абхазских режиссеров Вячеслава Аблотия с фильмом "Пушинка", Инар Нармания – "Меня зовут Махаз" по мотивам новеллы "Друзья", Наур Гармелия – "Братья", Илона Хварцкия сняла фильм "Ведьма". Джано Цурцумия снял короткометражный фильм по мотивам новеллы "Гость", молодой режиссер Даут Логуа фильм "Неудачный момент", Тимур Квеквескири фильм "Отец".

После премьеры в РУСДРАМе зрители могли проголосовать по четырем номинациям в конце просмотра киноальманаха и оставить анкеты в урне, которая специально была поставлена в в фойе театра.

В номинации "Лучший фильм" победу одержала картина Тимура Квеквескири "Отец". Режиссер, которому зрители присудили номинацию "Лучший фильм" получает грант на реализацию нового кинематографического замысла.

В номинации лучший актер победил Кесоу Хагба за роль в фильме "Отец" режиссера Тимура Квеквескири. А лучшая женская роль досталась Амре Дбар, которая дебютировала в кинокартине "Абабыц" ("Пушинка") Вячеслава Аблотия.