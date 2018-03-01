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Мост на реке Ингур, соединяющий Грузию с Абхазией. Архивное фото.

Общественная палата: Грузия не готова к нормализации отношений с Абхазией

© Sputnik. Илья Питалев
В Абхазии
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Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил о стремлении официальных властей Грузии вести более активную политику примирения с Абхазией и Южной Осетией.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Грузинские власти не готовы проявить политическую волю и начать процесс нормализации грузино-абхазских отношений, говорится в заявлении Совета Общественной палаты Абхазии.

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© Фото: Торгово-промышленная Палата Республики Абхазия
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По мнению членов Общественной палаты, нынешняя политика Грузии приводит к нарушению базовых прав человека, в частности,  права на свободу передвижения, права на образование, права на свободное развитие и другие.

"Достаточно привести в пример недавние попытки посольства Грузии в Чехии воспрепятствовать работе абхазского павильона на международной туристической выставке в Праге, где Абхазия была представлена в качестве нового туристического маршрута, — отмечается в сообщении. — К счастью усилия грузинских дипломатов не увенчались успехом, а абхазский павильон сразу же вызвал огромный интерес у посетителей выставки. Однако такие действия вновь подтверждают истинные цели и намерения Тбилиси, делающего ставку на изоляцию Абхазии и всячески препятствующего социально-экономическому развитию нашей страны. Об этом же свидетельствует нежелание допустить разблокирование транспортных коммуникаций – Сухумского аэропорта, Транскавказской железной дороги, морских портов".

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© Sputnik Роберт Джопуа
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Другой фактор, препятствующий началу конструктивного диалога между Абхазией и Грузией, как отмечается в заявлении Совета Общественный палаты, — упорное нежелание официального Тбилиси подписать Соглашение о невозобновлении военных действий.

"Учитывая негативный опыт прошлого, важной частью такого Соглашения должны стать международные гарантии безопасности, что позволило бы не только гарантировать долгосрочный мир, но и стало бы важным фактором укрепления доверия", — заявили члены палаты.

Ранее министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил о стремлении официальных властей Грузии вести более активную политику примирения с Абхазией и Южной Осетией.




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