Гособвинение запросило у суда 20 лет в колонии строгого режима Роланду Жиба

В Верховном суде Абхазии завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению Жиба Роланда 1974 года рождения, обвиняемого предварительным следствием в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. В ходе прений сторон, которые состоялись 26 февраля 2018 года, государственное обвинение запросило у суда назначить подсудимому Роланду Жиба, по совокупности преступлений, наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

Подсудимый Жиба вину в предъявленном обвинении по убийству не признал.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Подозреваемый в убийстве Беслана Квициния задержан СГБ Абхазии

Судья Верховного суда Абхазии Мимоза Цушба после последнего слова подсудимого удалилась в совещательную комнату для постановления приговора.

Ориентировочная дата провозглашения приговора 20 марта 2018 года.

Тело пропавшего жителя Сухума Беслана Квициния было обнаружено сотрудниками милиции 1 января 2017 года в лесу в Очамчырском районе. МВД республики назвало подозреваемым Роланда Ажиба, 33-летнего жителя села Гуада Очамчырского района. Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск.

5 мая 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы государственной безопасности республики Роланд Жиба задержан и водворен в следственный изолятор.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Верховный суд Абхазии.