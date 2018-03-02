Погода на выходные в Абхазии: преимущественно без осадков

Территория Абхазии будет находиться в теплом секторе средиземноморского циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидается в субботу 3 февраля, а в воскресенье из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, ночью и до второй половине дня облачная погода, дождь, прогнозируют синоптики Абхазии.

Температура воздуха ночью от +2˚С до +7˚С, днем от +12 ˚С до +17˚С.

Атмосферное давление неустойчивое.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Волнение морской воды значительное от двух и до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.