21:47 02 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Погода

Погода на выходные в Абхазии: преимущественно без осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (614)
510

Территория Абхазии будет находиться в теплом секторе средиземноморского циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидается в субботу 3 февраля, а в воскресенье из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, ночью и до второй половине дня облачная погода, дождь, прогнозируют синоптики Абхазии. 

Температура воздуха ночью  от +2˚С до +7˚С, днем  от +12 ˚С до +17˚С.

Атмосферное давление неустойчивое. 

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный,  5-8 метров в секунду.

Волнение морской воды значительное от двух и до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (614)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Люди на одной из центральных улиц Бишкека возле площади Ала-Тоо. Архивное фото
    Подзабыли язык

    Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане стали хуже говорить по-русски: в некоторых регионах он почти не используется.

  • Александр Лукашенко, архивное фото
    Белорусский интерес

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости упорно отстаивать интересы страны в ЕАЭС: "Даже цемент продать не можем!"

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Ученики в таджикской школе
    Рахмон – вдохновитель

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон станет героем эссе, которые старшеклассники будут писать в рамках школьной программы.

  • Процесс производства сигарет.
    Алкогольный транзит

    Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны – раньше перевозчикам было необходимо получать специальное разрешение.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участники фестиваля Холи в Индии
Традиционный фестиваль "Холи" в Индии
Жалобы и угрозы: как ТПП Абхазии отвоевала павильон в Праге
Жалобы и угрозы: как ТПП Абхазии "отвоевала" павильон в Праге
Как получить потребительский кредит
Кредит от Сбербанка Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia