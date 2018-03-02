2 марта 1993 года: авиаудары по партизанам и мирным селам

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Минобороны Абхазии, опубликованное в газете "Республика Абхазия": на Гумистинском фронте происходили интенсивные артиллерийские, оружейно-пулеметные перестрелки. Противник обстреливает позиции абхазских войск, российскую военную лабораторию в селе нижняя Эшера, а также мирные населенные пункты Эшера и Гуандра из установок "град" и гаубичной артиллерии.

В ходе перестрелок уничтожено несколько боевых точек противника. Продолжаются бои в районе партизанского движения. Противник применяет все системы оружия, в том числе авиацию для нанесения удара по позициям партизан и мирным селам Лабра, Меркула, Араду, но терпит поражения.

В ходе боев было освобождено село Лабра и уничтожено более 200 солдат противника, две единицы бронетехники, захвачено более 200 единиц стрелкового оружия и большое количество боеприпасов.