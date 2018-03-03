"Келешбей" отправляется в Москву

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спектакль "Келешбей" Абхазского молодежного театра покажут в Москве, об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор театра Аслан Еник.

"Московская абхазская диаспора пригласила нашу труппу на 60-летний юбилей диаспоры. Будем выступать со спектаклем "Келешбей", – прокомментировал он.

Спектакль "Келешбей" в Москве будет показан 20 марта в культурном центре "Москвич".

"В Москву отправляется вся труппа, которая участвует в этом спектакле. Начиная от режиссера и автора, все мы идем. Конечно, все мы очень обрадовались этому приглашению. Сейчас собираем все документы на перевозку костюмов и декорации", – отметил Еник.

Это первые гастроли Абхазского молодежного театра.

Историческая драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба поставил в Абхазском молодежном театре режиссер Шалва Гицба.