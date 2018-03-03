Физиология слуха: как сохранить здоровье уха

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В Абхазии до 60 % пациентов, которые обращаются к лор врачу, приходят с проблемой воспаления уха, рассказала на радио Sputnik лор врач Хатуна Какулия.

"Причины воспаления уха у детей – аденоидные вегетации – обострение хронических аденоидов и острые аденоиды, как катаральные, так и гнойные. У взрослых – риниты катаральные и гнойные и гаймориты", – сказала она.

Другими словами, воспаление уха в большей степени становится последствием заболеваний носа.

"Любое выделение из носа, если длится более пяти-шести дней, может приводить к воспалению слизистой оболочки среднего уха", – пояснила лор врач.

Симптомы воспаления уха, в первую очередь, – острая боль и заложенность уха.

"Шум в ухе свидетельствует о том, что ухо воспалено. Сильная пробка в ухе тоже может вызывать подобные симптомы, но они менее будут выражены, чем при воспалении", – рассказала Хатуна Какулия.

Легкомысленно относиться к здоровью уха, по словам врача, нельзя, и, тем не менее, при каждом воспалении носа, идти к врачу не стоит.

"Если у человека насморк, то для начала неплохо бы промывать слизистую носа физиологическим раствором – аквалор, аквамарис. Можно с добавлением перекиси водорода. Промываете нос, очищаете от микроорганизмов и при необходимости закапываете сосудосуживающие капли. Стадия зависит от того, кто как относится к собственному здоровью. Бывает на ранних стадиях обращаются, бывает на поздних. Но нельзя сказать, что в основном пациенты обращаются с осложненной формой воспаления. Наши мамы очень внимательно детей приводят, как только появляются первые симптомы", – отметила врач.

В зависимости от того, какой характер имеет воспаление уха, существует несколько методов лечения.

Если подтверждается наличие ринита, гайморита, синусита, то делаем общее назначение антибактериальное и противовоспалительное и целенаправленно с применением специальных средств в нос и в ухо.

Лечение воспаления уха в домашних условиях лор врач не рекомендует.

"Необходим осмотр врача. Также я против обращения к интернету. Лучше осмотр врача, чтобы потом своими действиями не вызвать осложнения, которые могут быть достаточно грозными. Как последствие может быть ослабление слуха, остроты слуха, то есть уже, когда процесс воспалительный переходит на внутреннее ухо. Больной будет иметь проблемы со слухом", – резюмировала Какулия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила специальный день, посвященный охране здоровья уха и слуха. Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing).