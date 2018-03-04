Память Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере

После продолжительной болезни первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Сотни людей пришли почтить память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба к его мемориалу в селе Нижняя Эшера в воскресенье 4 марта.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семья, родственники Ардзинба и общественность возложили цветы к мемориальному комплексу.

© Sputnik Возложение цветов к могиле В.Г. Ардзинба

Герой Абхазии Автандил Гарцкия отметил, что Владислав Ардзинба был тем человеком, который в самый сложный исторический период для республики и ее народа, сумел добиться победы.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Первый президент

Гарцкия добавил, что Ардзинба был высокообразованным человеком с нестандартным мышлением, и именно он находил правильный выход из сложных ситуаций.

"Из всех кого я знал, Владислав Ардзинба был один из самых решительных людей, который знал, на что идет и, говоря о войне, он понимал, как это тяжело и понимал, что за каждым из его солдатом стоят родители, жены, дети. Всю эту боль утраты он пропускал через себя, и в этом тоже было его величие", — поделился Автандил Гарцкия.

Сария Квинадзе — ученица эшерской школы, которая носит имя Владислава Ардзинба призналась, что очень любила президента, и его смерть для нее стала личной трагедией. Все свои мысли и чувства Сария изложила в письме, которое она все еще хранит дома.

© Sputnik Возложение цветов к могиле В.Г. Ардзинба

"Несмотря на то, что я лично не знала Владислава Ардзинба, когда он умер, я очень плакала. Даже написала письмо, которое сейчас лежит дома. Ну, я была тогда совсем маленькая, и написала то, что я чувствовала на тот момент", — поделилась Сария и подчеркнула, что Ардзинба был лучшим.

Жительница села Нижняя Эшера Тамара Эзугбая уверена, что Ардзинба был великим человеком, который вернул народу Абхазии свою Родину.

© Sputnik / Томас Тхайцук Секретарь Первого

"Владислав Григорьевич наш односельчанин. Он очень переживал за каждого погибшего на войне и вместе со всеми нами нес эти утраты", — сказала Эзугбая.

Личность, которую нельзя забыть, так охарактеризовал первого президента республики другой ученик эшерской школы Аслан Хварцкия.

"Пока жив хоть один абхаз, пока живет наш народа, мы всегда будем о нем помнить. Владислав Ардзинба – это человек, который подарил нам свободу и мы обязаны это знать, помнить", — отметил Аслан.

Соседка первого президента Абхазии Цицина Андарбуа рассказала, что Владислав Ардзинба был скромным и простым человеком.

"Как сосед Владислав был прекрасным, был очень скромным человеком и простым в общении. Со всеми говорил на равных", — поделилась воспоминаниями Андарбуа.

Выдающийся человек, политик и настоящий патриот Абхазии – таким запомнилс Ардзинба школьник Арам Трапизанян.

© Sputnik Возложение цветов к могиле В.Г. Ардзинба

Первый президент Абхазии родился 14 мая 1945 года в селе Эшера Абхазской АССР. Будучи историком по образованию, Ардзинба долгие годы проработал в Москве, в Институте востоковедения АН СССР. В 1987 году вернулся в Абхазию, где позже стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 — 1993 годов был главнокомандующим Вооруженными Силами республики. В 1994 году Владислав Ардзинба был избран президентом республики, в 1999 году был переизбран на новый срок.

Государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба скончался в возрасте 65 лет 4 марта 2010 года. Он был похоронен в родном селе Эшера Сухумского района Абхазии 9 марта 2010 года, рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.