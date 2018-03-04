Память Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Сотни людей пришли почтить память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба к его мемориалу в селе Нижняя Эшера в воскресенье 4 марта.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семья, родственники Ардзинба и общественность возложили цветы к мемориальному комплексу.
Герой Абхазии Автандил Гарцкия отметил, что Владислав Ардзинба был тем человеком, который в самый сложный исторический период для республики и ее народа, сумел добиться победы.
Гарцкия добавил, что Ардзинба был высокообразованным человеком с нестандартным мышлением, и именно он находил правильный выход из сложных ситуаций.
"Из всех кого я знал, Владислав Ардзинба был один из самых решительных людей, который знал, на что идет и, говоря о войне, он понимал, как это тяжело и понимал, что за каждым из его солдатом стоят родители, жены, дети. Всю эту боль утраты он пропускал через себя, и в этом тоже было его величие", — поделился Автандил Гарцкия.
Сария Квинадзе — ученица эшерской школы, которая носит имя Владислава Ардзинба призналась, что очень любила президента, и его смерть для нее стала личной трагедией. Все свои мысли и чувства Сария изложила в письме, которое она все еще хранит дома.
"Несмотря на то, что я лично не знала Владислава Ардзинба, когда он умер, я очень плакала. Даже написала письмо, которое сейчас лежит дома. Ну, я была тогда совсем маленькая, и написала то, что я чувствовала на тот момент", — поделилась Сария и подчеркнула, что Ардзинба был лучшим.
Жительница села Нижняя Эшера Тамара Эзугбая уверена, что Ардзинба был великим человеком, который вернул народу Абхазии свою Родину.
"Владислав Григорьевич наш односельчанин. Он очень переживал за каждого погибшего на войне и вместе со всеми нами нес эти утраты", — сказала Эзугбая.
Личность, которую нельзя забыть, так охарактеризовал первого президента республики другой ученик эшерской школы Аслан Хварцкия.
"Пока жив хоть один абхаз, пока живет наш народа, мы всегда будем о нем помнить. Владислав Ардзинба – это человек, который подарил нам свободу и мы обязаны это знать, помнить", — отметил Аслан.
Соседка первого президента Абхазии Цицина Андарбуа рассказала, что Владислав Ардзинба был скромным и простым человеком.
"Как сосед Владислав был прекрасным, был очень скромным человеком и простым в общении. Со всеми говорил на равных", — поделилась воспоминаниями Андарбуа.
Выдающийся человек, политик и настоящий патриот Абхазии – таким запомнилс Ардзинба школьник Арам Трапизанян.
Первый президент Абхазии родился 14 мая 1945 года в селе Эшера Абхазской АССР. Будучи историком по образованию, Ардзинба долгие годы проработал в Москве, в Институте востоковедения АН СССР. В 1987 году вернулся в Абхазию, где позже стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 — 1993 годов был главнокомандующим Вооруженными Силами республики. В 1994 году Владислав Ардзинба был избран президентом республики, в 1999 году был переизбран на новый срок.
Государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба скончался в возрасте 65 лет 4 марта 2010 года. Он был похоронен в родном селе Эшера Сухумского района Абхазии 9 марта 2010 года, рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.