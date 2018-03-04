4 марта 1993 года: о добровольце Аслане Абаеве по прозвищу "Малыш"

Из статьи в газете "Республика Абхазия" о добровольце с Северного Кавказа Аслане Абаеве "Они защищают Абхазию": достаточно и нескольких минут, чтобы понять, что это не случайный молодой человек, приехавший испытать острые ощущения, навеянные романтикой. Он прирожденный воин, хотя ему и нет 20 лет. На войне юноши быстро мужают, если с честью выйдут из первых стычек с врагом.

Аслан Абаев роста небольшого, но сбит на совесть. Глаза из-под низко надвинутой почти на самые брови папахи смотрят оценивающе. Взгляд умного, уже знающего себе цену мужчины. Чувствуется, что многое ему пришлось пережить, но молодость все же берет свое, и пережитое еще не отложило на нем нестираемые следы.

Это еще будет, а пока он "Малыш". О нем среди воинов ходят рассказы. "Малышами" называет своих подчиненных командир отряда воинов-добровольцев с Северного Кавказа Гена Карданов.

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