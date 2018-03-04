21:47 04 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Добровольцы с Северного Кавказа. 1993 год.

4 марта 1993 года: о добровольце Аслане Абаеве по прозвищу "Малыш"

© Фото: группа в Facebook "Памяти павших за Родину"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (204)
5110

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из статьи в газете "Республика Абхазия" о добровольце с Северного Кавказа Аслане Абаеве "Они защищают Абхазию": достаточно и нескольких минут, чтобы понять, что это не случайный молодой человек, приехавший испытать острые ощущения, навеянные романтикой. Он прирожденный воин, хотя  ему и нет 20 лет. На войне юноши быстро мужают, если с честью выйдут из первых стычек с врагом.

Аслан Абаев роста небольшого, но сбит на совесть. Глаза из-под низко надвинутой почти на самые брови папахи смотрят оценивающе. Взгляд умного, уже знающего себе цену мужчины. Чувствуется, что многое ему пришлось пережить, но молодость все же берет свое, и пережитое еще не отложило на нем нестираемые следы.

Это еще будет, а пока он "Малыш". О нем среди воинов ходят рассказы. "Малышами" называет своих подчиненных командир отряда воинов-добровольцев с Северного Кавказа Гена Карданов. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (204)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Люди на одной из центральных улиц Бишкека возле площади Ала-Тоо. Архивное фото
    Подзабыли язык

    Эксперты озабочены тем, что в Кыргызстане стали хуже говорить по-русски: в некоторых регионах он почти не используется.

  • Александр Лукашенко, архивное фото
    Белорусский интерес

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости упорно отстаивать интересы страны в ЕАЭС: "Даже цемент продать не можем!"

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Ученики в таджикской школе
    Рахмон – вдохновитель

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон станет героем эссе, которые старшеклассники будут писать в рамках школьной программы.

  • Процесс производства сигарет.
    Алкогольный транзит

    Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны – раньше перевозчикам было необходимо получать специальное разрешение.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

  • Директор Института международных исследований МГИМО(У) Станислав Чернявский
    Проблемы молодежи

    Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Монашки на улице Рима после обильного снегопада
Неделя в объективе: снегопад в Европе и праздник весны в Индии
Фестиваль весны Холи празднуют на севере Индии и в ОАЭ
Яркими красками встретили весну в Индии
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia