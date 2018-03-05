Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики Абхазии на неделю

Неустойчивую погоду прогнозирует отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы с 5 по 11 марта.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. По сообщению синоптиков Абхазии, в понедельник облачно, ливневый дождь. Со вторника до четверга ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днем повысится до +20°С.

В четверг и пятницу под влиянием атмосферных фронтов волнового циклона с юго-запада погода ухудшится. Облачно, временами дождь.

В выходные дни с приходом антициклона погода прояснится.

Температура воздуха ночью от +4˚С до +9˚С, днем от +12 ˚С до +17˚С.

Атмосферное давление нестабильное.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Волнение на море от умеренного до значительного.

Относительная влажность воздуха высокая, 60-90%.