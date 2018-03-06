Картина судьбы: Виталию Кацба исполнилось 65 лет

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Член Союза художников Абхазии, живописец, театральный художник Виталий Кацба родился 65 лет назад.

"Во время моей учебы в школе учителя не особо жаловали и не совсем серьезно относились к рисованию. Мне кажется, что и в сегодняшних школах есть недостатки в этом плане. В школе, как и многие, я что-то пытался рисовать и по-своему любил этим заниматься, но особо не показывал свои рисунки учителям", — рассказал юбиляр.

По его признанию, другие школьные предметы, такие как математика, химия, биология, ему не столь удавались.

"Поэтому я больше любил заниматься рисованием, но вся беда была в том, что мои учителя не видели в этом деле дальнейшей перспективы, бывало, что за мое увлечение меня ругали", — произнес Виталий Кацба.

После окончания школы он поступает в Сухумское художественное училище.

"После я поступил в Тбилисскую государственную академию художеств, окончил я ее в 1984 году. Оттуда меня направили в Абхазский государственный театр драмы имени Самсона Чанба, там я и начал работать сначала художником, затем главным художником театра", — рассказал художник.

Виталий Кацба сегодня работает художником в Абхазском драмтеатре, а также главным художником Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Помимо того, он возглавляет Дом детского творчества "Аинар".

Юбиляр вспомнил, над какой театральной постановкой в Абхазском драмтеатре ему впервые пришлось работать в качестве художника.

"В одно время со мной в театр пришел Валерий Михайлович Кове. В честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов он ставил в театре постановку по произведению Юрия Бондарева "Берег", которая и стала моей первой работой в театре", — отметил Кацба.

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Виталий Янкович Кацба – театральный художник, живописец, член Союза художников СССР и Абхазии. Окончил Сухумское художественное училище в 1978 году, в этом же году поступил в Тбилисскую Академию художеств на факультет живописи. Будучи студентом, активно участвовал в художественной жизни Абхазии.

Виталий Кацба работал главным художником Абхазского государственного драматического театра. С 2000 года работает директором детского дома творчества "Айнар". Активно участвует в творческой жизни Союза художников Абхазии. Его работы "Хәажәкыра" хранятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии, а также в частных коллекциях Италии, Германии, Канады, Швейцарии, России. В 2006 и в 2013 годах был признан лучшим художником года в Абхазии.