Поток мимозы из Абхазии в Россию увеличился в три раза

Всего за 2018 год запланирован экспорт 256 тонн акации серебристой, ранее сообщал Государственный таможенный комитет Абхазии, объемные поставки таможенники ожидают со 2 по 7 марта.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В 2018 году российские таможенники отмечают резкое увеличение ввоза из Абхазии мимозы, и на 6 марта в Россию уже экспортировали более 96 тонн мимозы. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления ФТС.

© Sputnik Томас Тхайцук, Сария Кварацхелия Желтый символ 8 марта: как в Абхазии собирают мимозу

Оформлено 311 партий мимозы общим весом 96,6 тонны, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. В 2017 году из Абхазии было ввезено 33,5 тонны мимозы.

Акацию серебристую везут к празднику преимущественно в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

На сайте ведомства отмечается, что максимально ускорить время совершения таможенных операций в отношении скоропортящейся цветочной продукции помогли перспективные таможенные технологии: периодическое декларирование, оформление в упрощенном порядке с использованием в качестве таможенной декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов.

По сообщению Южного таможенного управления ФТСЮ, значительно ускорить таможенные операции позволяет таможенный контроль с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) в целях проверки соблюдения таможенного законодательства при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Таможенный осмотр транспортного средства с помощью МИДК позволяет в считанные минуты без выгрузки и вскрытия упаковок товара, что в отношении нежных и хрупких цветов мимозы особенно важно (коробки упаковываются герметично), идентифицировать груз в целях исключения посторонних вложений, запрещенных предметов.

Ранее абхазская таможня сообщала, что всего за 2018 год прогнозируется экспорт 256 тонн акации серебристой.