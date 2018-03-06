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Солдаты внутренних войск МВД СССР на блокпосту контролируют поддержание порядка в связи с введением особого режима поведения граждан на всей территории Абхазии из-за грузино-абхазского конфликта

6 марта 1993 года: сочинские ветераны ВОВ осудили агрессию Грузии

© Sputnik. Цагарели
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (205)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из письма в газету "Республика Абхазия" 6 марта 1993 года " Нам небезразлична судьба Абхазии":

"Более полугода на территории соседней с нами Абхазии идет кровопролитная война. Жестокость грузинских агрессоров не знает границ, они жгут города и села, уничтожают очаги науки и культуры, убивают мирных жителей. Гибнут дети, женщины, пожилые люди. Убивают даже при попытке вывезти мирных людей в безопасные места.

Наш курортный город Сочи уже полгода выполняет роль "приемного" спасательного пункта для беженцев из Абхазии, среди них и наши соплеменники – десятки тысяч русских. Всем известно, что в свое время (в 1810 году) Абхазия самостоятельно, по своей воле вошла в состав России. В результате сталинской политики были разорваны федеративные отношения, установившиеся у Абхазии с Грузией уже в советское время. Теперь же Госсовет Грузии решил "сохранить территориальную целостность Грузии", вероломно введя в Абхазию свои войска.

Нам, ветеранам Великой Отечественной, небезразлична судьба маленькой Абхазии. По отношению к нашим российским солдатам в местах их дислокаций на территории Грузии вершатся провокационные акты. Мы были глубоко возмущены этими фактами и выражаем свою солидарность с теми русскими, которые отстаивают независимость Абхазии.

Мы считаем, что Грузии, вставшей на путь кровавых войн, со стороны России необходимо прекратить оказывать помощь в любом виде, в том числе и экономически. Кощунственно звучит заявление Шеварднадзе о необходимости получить от России экономическую помощь в 60 миллиардов рублей наряду с его же заявлением, что Грузия, по сути, в состоянии войны с Россией и готова объявить всеобщую мобилизацию. А ведь экономическая помощь в условиях войны превращается в подспорье для ведения последней".

Письмо в редакцию подписали ветераны Великой Отечественной войны и труда города Сочи Сергей Онищенко, Нина Инал-ипа, Анатолий Ереминко.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (205)



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