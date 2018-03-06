Хаджимба: необходимо тщательно подготовиться к выборам президента России

Совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории Республики Абхазия провел президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 6 марта.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. О необходимости тщательно подготовиться для проведения выборов президента России сказал Рауль Хаджимба на совещании.

© Sputnik Амра Амичба Посольство России в Абхазии нашло способ повысить явку избирателей на выборы

Рауль Хаджимба поручил главам Администраций городов и районов обеспечить транспорт для доставки избирателей на участки в день голосования.

Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности на участках в день выборов.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев рассказал, что на территории Абхазии создано 20 участков и образовано 20 избирательных комиссий.

"За каждым участком закреплено определенное количество бюллетеней. Досрочное голосование уже проводится для военнослужащих, — сообщил Семен Григорьев. — Ведется активная информационная работа, по центральным каналам республики демонстрируются предвыборные ролики на абхазском и русском языках".

Он подчеркнул, что готовность к проведению выборов высокая, уже действует рабочая группа при избиркоме.

Министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что совместно со Службой госбезопасности разработан план обеспечения безопасности.