Хаджимба: необходимо тщательно подготовиться к выборам президента России

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. О необходимости тщательно подготовиться для проведения выборов президента России сказал Рауль Хаджимба на совещании.
Рауль Хаджимба поручил главам Администраций городов и районов обеспечить транспорт для доставки избирателей на участки в день голосования.
Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности на участках в день выборов.
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев рассказал, что на территории Абхазии создано 20 участков и образовано 20 избирательных комиссий.
"За каждым участком закреплено определенное количество бюллетеней. Досрочное голосование уже проводится для военнослужащих, — сообщил Семен Григорьев. — Ведется активная информационная работа, по центральным каналам республики демонстрируются предвыборные ролики на абхазском и русском языках".
Он подчеркнул, что готовность к проведению выборов высокая, уже действует рабочая группа при избиркоме.
Министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что совместно со Службой госбезопасности разработан план обеспечения безопасности.