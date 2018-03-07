"Акацию" и "Град" обрушили российские военные в Абхазии на условного противника

В тренировках по стрельбе и управлению огнем артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа на полигонах Нагвалоу и Цабал приняло участие около 400 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

СУХУМ, 7 мар — Spuitnik. С помощью орудий "Акация", "Град" и "Сани" артиллерийские подразделения российской военной базы ЮВО поразили скрытые подземные командные пункты условного противника, проинформировал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев в среду 7 марта.

"В рамках проведения тренировки по стрельбе и управлению огнем подразделения российской военной базы ЮВО поразили скрытые подземные командные пункты условного противника личный с помощью самоходных артиллерийских орудий "Акация", реактивных системы залпового огня "Град" и 120-мм минометов "Сани", перевозимые на автомобилях КамАЗ", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия на полигонах Нагвалоу и Цабал военнослужащие выполнили более 40 огневых задач по плановым целям и свыше 20 по внеплановым, разведанным штатными беспилотными летательными аппаратами.

"Тренировка проводилась в условиях прибрежной и горно-лесистой местности на артиллерийских тактических полях, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой", — отмечается в письме.

Также артиллеристы отработали более 20 групповых и индивидуальных нормативов по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам орудий.