Хаджимба выразил соболезнование Путину в связи с крушением самолета

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета, сообщается на официальном сайте президента республики.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Выражаю свои соболезнования народу России и семьям погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26. С глубокой скорбью восприняли мы известие о трагическом крушении самолета, вследствие которого погибли военнослужащие, офицеры, чьим нелегким долгом было сохранение мира и защита простых граждан. В этот трудный час мы вместе с вами, с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату", – говорится в соболезновании.
Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник 6 марта потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.